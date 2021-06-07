"Голос" разделится на 2 части – Гнап о выходе Притулы из партии

Сергей Притула заявил, что покидает "Голос" из-за нового руководства. Это может разделить партию.

Такое мнение высказал журналист и ведущий Дмитрий Гнап. Эту ситуацию он обсуждал вместе со своим коллегой Денисом Казанским. Также о политических амбициях Притулы и о том, уйдут ли за ним другие депутаты из "Голоса" – говорил депутат Ярослав Юрчишин.

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О расколе партии

Денис Казанский: ничего фатального ни случилось. Просто ушла вторая известная персоналия, которая была в партии. Еще когда ушел Святослав Вакарчук, люди говорили, что происходят не позитивные процессы. Посмотрим правде в глаза, если "Голос" расколется и часть депутатов уйдет за Сергеем Притулой, то у него еще есть шансы набрать какой-то процент голосов за счет медийности.

Если действительно руководство партии настроено на этот раскол, то довести его до конца – это определенное политическое самоубийство.

Дмитрий Гнап: "Голос" разделится на 2 части:

одна уйдет строить с Притулой новый политический проект;

остальные останутся в "Голосе". Это так называемые "партийной бюрократы", – те, кто стоят у руля партии – Кира Рудик и ее окружение. Она добудет каденцию этой партии в Верховной Раде.

Уже на следующих выборах очевидно, что "Голос" как бывший проект Святослава Вакарчука исчезнет с политического поля.

Особенно после того, как руководство "Голоса" сделало заявление в ответ. Это означает, что никто не пойдет на компромисс, не будет пытаться его вернуть. Без Притулы там не остается никаких узнаваемых лиц, которые могли бы тянуть партию за собой. Поэтому эта часть "Голоса" без Притулы мне кажется обреченной.

Уйдут ли другие вслед за Притулой

Сергей Притула присоединился к "Голосу" в июне 2019. Именно от этой политсилы он баллотировался в мэры Киева.

Ярослав Юрчишин При действующем руководстве перспектив для "Голоса" я не вижу, но как член команды я буду согласовывать свои шаги с 10 коллегами по фракции и с теми ячейками, которые по нашей просьбе обращались к руководству партии.

Сейчас доминирует желание уходить. Думаю, вряд ли мы сможем остановить этот процесс.

Единственное, что может остановить его – это нормальная дискуссия в пределах партии. Обидно, когда партия разбрасывается рейтинговой фигурой и человеком, который имеет достаточный уровень доверия, чтобы вывести ее на следующий уровень.

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Слухи о собственной политсиле

Дмитрий Гнап: Сергей Притула написал в своем посте, что он не уйдет из политики. Он якобы уходит только из партии "Голос". Соответственно, есть такие слухи, что Притула будет создавать свою собственную политическую силу. Депутаты "Голоса", которые, возможно, сейчас будут уходить из партии, также присоединятся. Вы обсуждаете такой проект или он на стадии создания?

Ярослав Юрчишин: корректно такой вопрос задавать Сергею. Пока он не объявлял, что создал проект. Сейчас говорит о том, что он не уходит из политики. В каком формате он будет оставаться – вопрос к нему. Конечно, мы обсуждаем много сценариев. Среди них и фактическое формирование нового либерального проекта: с Притулой, с привлечением других игроков.

Что этому предшествовало