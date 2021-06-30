"Голос" развивается, а все недоразумения решит съезд, – Кира Рудик

Партия "Голос" с каждым днем развивается как либеральная политическая сила и уверена, что все недоразумения решит съезд партии в конце июля.

Такое мнение высказала лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик.

Мы начинали в парламенте с 20 народных депутатов. Затем состоялись местные выборы, сейчас "Голос" – партия с 26 отделениями, 350 депутатами по всей стране в местных советах. Нас поддерживает огромное количество партийцев и сторонников. Эта структура растет достаточно быстро и меняется, как и внутренние взаимоотношения в ней,

– заявила Кира Рудик.

Лидер уверена, что именно съезд партии в конце июля поможет решить сложности этой структуры. Она надеется, что на партийном съезде 29 июля сможет высказаться каждый желающий и будет принято решение продолжать либеральный проукраинский путь политсилы.

Мы договоримся о том, каким образом двигаться дальше. Это нормально, когда в структуре происходят конфликты. В политике такие вещи являются публичными. Однако это свидетельствует, что партия является максимально демократической. Вы просто представьте какую-то другую партию, где такое было бы возможно,

– подчеркнула нардеп.

Лидер "Голоса" также сообщила, что пока о своем желании возглавить партию не заявил ни один политик.

"Сегодня не изменилась ни программа "Голоса", ни ценности, за которые мы стоим, ни голосования, которыми мы меняем нашу страну. Поэтому я смотрю с большим позитивом на то, куда мы движемся дальше. Переизбирать лидеров – нормально для демократических партий нелидерского типа. Конечно, вопрос будет решать съезд. Мы ждем, появятся ли вообще кандидаты для того, чтобы возглавить партию. Пока таких нет", – резюмировала депутат.