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      МИХАИЛ СААКАШВИЛИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Голос Америки: США выделили Украине огромную сумму на кибербезопасность

      Голос Америки 68 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – США выделили Украине 10 миллионов долларов для подготовки специалистов по кибербезопасности, которых, как оказалось, в Украине не хватает.

      Также в выпуске:

      Спецпрокурор Мюллер заявил, если бы он и его команда были уверены в том, что президент Дональд Трамп точно не совершил преступления, они бы так и сказали.

      История о самой молодой ученице музыкальной академии для незрячих.

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      Теги: Новости Украины Деньги Кибербезопасность Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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