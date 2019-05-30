Голос Америки: США выделили Украине огромную сумму на кибербезопасность

В свежем выпуске "Голоса Америки" – США выделили Украине 10 миллионов долларов для подготовки специалистов по кибербезопасности, которых, как оказалось, в Украине не хватает.

Также в выпуске:

Спецпрокурор Мюллер заявил, если бы он и его команда были уверены в том, что президент Дональд Трамп точно не совершил преступления, они бы так и сказали.

История о самой молодой ученице музыкальной академии для незрячих.