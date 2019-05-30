Голос Америки: США выделили Украине огромную сумму на кибербезопасность
В свежем выпуске "Голоса Америки" – США выделили Украине 10 миллионов долларов для подготовки специалистов по кибербезопасности, которых, как оказалось, в Украине не хватает.
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Источник: 24 канал
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