Голос Америки: в США выражают предостережение относительно переговоров в нормандском формате

В свежем выпуске "Голоса Америки" – бывший чиновник Пентагона Майкл Карпентер отметил, что формула Штайнмайера неправильно интерпретирована, а следовательно несет опасность.

Также в выпуске: Президент США встретится с президентом Украины уже на следующей неделе во время Генассамблеи в Нью-Йорке.

Источник: 24 канал