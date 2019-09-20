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      Телеканал новостей 24 Программы Голос Америки
      РЫНОК ЗЕМЛИ КИЕВРАДА ВЕРХОВНАЯ РАДА

      Голос Америки: в США выражают предостережение относительно переговоров в нормандском формате

      Голос Америки 57 Читати новину українською

      В свежем выпуске "Голоса Америки" – бывший чиновник Пентагона Майкл Карпентер отметил, что формула Штайнмайера неправильно интерпретирована, а следовательно несет опасность.

      Также в выпуске:

      Президент США встретится с президентом Украины уже на следующей неделе во время Генассамблеи в Нью-Йорке.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Формула Штайнмайера Новости США Голос Америки
      Источник: 24 канал
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