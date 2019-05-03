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      "Голос Украины" официально опубликовал результаты выборов президента Украины

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      "Голос Украины" официально опубликовал результаты выборов президента Украины
      "Голос Украины" официально опубликовал результаты выборов президента Украины / bbc.com

      В официальном печатном парламентском издании "Голос Украины" опубликовали официальные результаты выборов президента Украины.

      Президентом Украины избран Владимир Зеленский.

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      Ранее результаты объявила Центральная избирательная комиссия. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – более 48%.

      Согласно украинскому законодательству, инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после обнародования официальных результатов выборов в официальных изданиях власти "Голос Украины" и "Урядовый курьер".

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Результаты выборов президента 2019 Выборы Президента 2019
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