"Голос Украины" официально опубликовал результаты выборов президента Украины

В официальном печатном парламентском издании "Голос Украины" опубликовали официальные результаты выборов президента Украины.

Президентом Украины избран Владимир Зеленский.

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Ранее результаты объявила Центральная избирательная комиссия. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – более 48%.

Согласно украинскому законодательству, инаугурация президента должна состояться в течение 30 дней после обнародования официальных результатов выборов в официальных изданиях власти "Голос Украины" и "Урядовый курьер".



Когда может состояться инаугурация Зеленского



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