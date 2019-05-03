"Голос України" офіційно опублікував результати виборів президента України
В офіційному друкованому парламентському виданні "Голос України" опубліковали офіційні результати виборів президента України.
Президентом України обраний Володимир Зеленський.
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Раніше результати оголосила Центральна виборча комісія. Володимир Зеленський отримав 73,22% голосів, а Петро Порошенко – 24,45%. Відрив між кандидатами – понад 48%.
Згідно з українським законодавством, інавгурація президента має відбутися протягом 30 днів після оприлюднення офіційних результатів виборів в офіційних виданнях влади "Голос України" та "Урядовий кур'єр".
Коли може відбутися інавгурація Зеленського
Підтримка кандидатів по областях: інфографіка
Зеленський переміг у другому турі виборів: відео
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