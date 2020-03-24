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      "Голос" выступил против введения чрезвычайного положения в Украине

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      В партии "Голос" считают, что нет никаких потребностей вводить чрезвычайное положение в Украине. Сейчас достаточно рычагов влияния в условиях чрезвычайной ситуации.

      Чрезвычайное положение – это совсем не то, о чем говорят министры здравоохранения, это фактически чрезвычайные действия в критической ситуации, которые позволяют властям нарушать основные права и свободы человека. Такое мнение в эфире 24 канала озвучил депутат партии "Голос" Ярослав Юрчишин.

      К слову Нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине, – Шмыгаль

      "Например, забирать любое имущество как у бизнеса, так и у граждан, мобилизовывать граждан любого возраста, любой профессии на важные потребности, без разрешения входить в любые помещения и тому подобное", – отметил депутат.

      Мы считаем, что сейчас власть, Кабинет Министров, президент не используют имеющиеся методы достаточно эффективно,
      – отметил Юрчишин.

      Он пояснил, что в стране еще полностью не ушла процедура закупки необходимого оборудования и лекарств, перечень которых утвердил Кабинет Министров, из средств резервного фонда. 17 марта Верховная Рада дала возможность упрощенно в пределах 2-х дней проводить закупки без тендеров, только с информированием системы Prozzoro.

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      "Кабинет Министров только 20 марта смог приступить к рассмотрению этого вопроса, потеряв 3 дня. 21 марта появился этот порядок на сайте Кабинета Министров. И что самое интересное, этот порядок не позволяет провести закупи в пределах 48 часов, и он опять же правится", – пояснил депутат. Смотрите включение Юрчишина на 24 канале: видео

      Еще один нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что фракция настаивает на том, что сейчас достаточно рычагов воздействия в условиях чрезвычайной ситуации и не надо вводить чрезвычайное положение.

      "Согласно Конституции, единственное лицо, которое может инициировать этот вопрос – это президент Украины. Я так понимаю, что на основе тех оперативных данных, которые он имеет от СНБО, Кабинета Министров и возможно своих советников, такой вопрос рассматривался. Но официального инициирования этого вопроса пока не состоялось", - добавил Железняк.

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      Что предусматривает режим чрезвычайного положения / инфографика 24 канала

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      23 марта
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Верховная Рада Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Законодательство Конституция Владимир Зеленский Партия Голос Ярослав Юрчишин Чрезвычайное положение в Украине 2020 Новости Украины
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