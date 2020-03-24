"Голос" виступив проти введення надзвичайного стану в Україні

У партії "Голос" вважають, що немає жодних потреб вводити надзвичайний стан в Україні. Наразі достатньо важелів впливу в умовах надзвичайної ситуації.

Надзвичайний стан це зовсім не те, про що говорять міністри охорони здоров'я, це фактично надзвичайні дії в критичній ситуації, які дозволяють владі порушувати основні права та свободи людини. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив депутат партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

До слова Немає потреби запроваджувати надзвичайний стан в Україні, – Шмигаль

"Наприклад, забирати будь-яке майно як в бізнесу, так і в громадян, мобілізовувати громадян будь-якого віку, будь-якої професії на важливі потреби, без дозволу входити в будь-які приміщення тощо", – зазначив депутат.

Ми вважаємо, що зараз влада, Кабінет Міністрів, президент не використовують наявні методи достатньо ефективно,

– наголосив Юрчишин.

Він пояснив, що в країні ще повністю не пішла процедура закупівлі необхідного спорядження і ліків, перелік яких затвердив Кабінет Міністрів, з коштів резервного фонду. 17 березня Верховна Рада дала можливість спрощено у межах 2-х днів проводити закупівлі, фактично без тендерів, лише з інформуванням системи Prozzoro.

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"Кабінет Міністрів лише 20 березня зміг приступити до розгляду цього питання, втративши 3 дні. 21 березня з'явився цей порядок на сайті Кабінету Міністрів. І що найцікавіше, цей порядок не дозволяє провести закуплю в межах 48 годин, і він знову ж таки правиться", – сказав депутат.

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Ще один нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк зазначив, що фракція наполягає на тому, що наразі достатньо важелів впливу в умовах надзвичайної ситуації і не треба вводити надзвичайний стан.

"Згідно з Конституцією, єдина особа, яка може ініціювати це питання – це президент України. Я так розумію, що на основі тих оперативних даних, які він має від РНБО, Кабінету Міністрів та можливо своїх радників, таке питання розглядалось. Але офіційного ініціювання цього питання наразі не відбулось", – додав Железняк.



Що передбачає режим надзвичайного стану / інфографіка 24 каналу