00:35
24 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      "Голос" виступив проти введення надзвичайного стану в Україні

      - Читать новость на русском
      "Голос" голосуватиме проти надзвичайного стану / 24 канал

      У партії "Голос" вважають, що немає жодних потреб вводити надзвичайний стан в Україні. Наразі достатньо важелів впливу в умовах надзвичайної ситуації.

      Надзвичайний стан це зовсім не те, про що говорять міністри охорони здоров'я, це фактично надзвичайні дії в критичній ситуації, які дозволяють владі порушувати основні права та свободи людини. Таку думку в ефірі 24 каналу озвучив депутат партії "Голос" Ярослав Юрчишин.

      До слова Немає потреби запроваджувати надзвичайний стан в Україні, – Шмигаль

      "Наприклад, забирати будь-яке майно як в бізнесу, так і в громадян, мобілізовувати громадян будь-якого віку, будь-якої професії на важливі потреби, без дозволу входити в будь-які приміщення тощо", – зазначив депутат.

      Ми вважаємо, що зараз влада, Кабінет Міністрів, президент не використовують наявні методи достатньо ефективно,
      – наголосив Юрчишин.

      Він пояснив, що в країні ще повністю не пішла процедура закупівлі необхідного спорядження і ліків, перелік яких затвердив Кабінет Міністрів, з коштів резервного фонду. 17 березня Верховна Рада дала можливість спрощено у межах 2-х днів проводити закупівлі, фактично без тендерів, лише з інформуванням системи Prozzoro.

      Зверніть увагу Надзвичайний стан в Україні: що означає і як жити в його умовах

      "Кабінет Міністрів лише 20 березня зміг приступити до розгляду цього питання, втративши 3 дні. 21 березня з'явився цей порядок на сайті Кабінету Міністрів. І що найцікавіше, цей порядок не дозволяє провести закуплю в межах 48 годин, і він знову ж таки правиться", – сказав депутат.

      Дивіться включення Юрчишина на 24 каналі: відео

      Ще один нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк зазначив, що фракція наполягає на тому, що наразі достатньо важелів впливу в умовах надзвичайної ситуації і не треба вводити надзвичайний стан.

      "Згідно з Конституцією, єдина особа, яка може ініціювати це питання – це президент України. Я так розумію, що на основі тих оперативних даних, які він має від РНБО, Кабінету Міністрів та можливо своїх радників, таке питання розглядалось. Але офіційного ініціювання цього питання наразі не відбулось", – додав Железняк.

      надзвичайний стан, що це
      Що передбачає режим надзвичайного стану / інфографіка 24 каналу

      Фільми 2020 року, які не можна пропустити
      23 березня
      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Верховна Рада Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Законодавство Конституція Володимир Зеленський Партія Голос Ярослав Юрчишин Надзвичайний стан в Україні 2020 Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      23 березня , 22:00 Підсумки першого тижня ізоляції
      Зоя Казанжи
      23 березня , 21:56 Новини про коронавірус 23 березня: померло 16 000 людей, на боротьбу з вірусом піде 2 роки
      Соломія Ніколайчук
      18 березня , 12:23 У Європі бум онлайн-покеру через коронавірус
      23 березня , 12:30 Що включає в себе гарантія на нове авто?
      23 березня , 21:20 "Від Росії з любов'ю": як авторитарні держави використовують коронавірус
      Анатолій Максимов
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук