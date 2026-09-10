Об этом рассказал в комментарии"Укринформу" постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник.

Что известно об инициативе России, которая не получила поддержки в ООН?

Во время заседания президиума Генассамблеи ООН 17 из 26 членов Генерального комитета проголосовали против предложения России об исключении из повестки дня вопроса о временно оккупированных территориях Украины. За инициативу Москвы проголосовала только сама Россия, тогда как восемь членов воздержались.

Мельник рассказал, что Москва существенно активизировала свои усилия накануне новой 81-й сессии Генассамблеи и пыталась убедить членов комитета убрать украинский пункт, аргументируя это якобы препятствием мирному урегулированию.

В своем выступлении я отверг все абсурдные аргументы, озвученные россиянами, обратив внимание Генерального комитета на откровенное пренебрежение Россией решениями самой же Генассамблеи ООН,

– подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.

Он напомнил, что сохранение обсуждения ситуации на оккупированных территориях четко закреплено резолюцией ООН от 15 декабря 2022 года. Согласно документу, этот вопрос будет оставаться в повестке дня до тех пор, пока оккупация полностью не прекратится, а территориальная целостность Украины в международно признанных границах не будет полностью восстановлена.

Несмотря на поражение при голосовании в Генеральном комитете, российские представители планируют вновь поднять этот вопрос во время первого пленарного заседания Генассамблеи.

Ну что ж, пусть дальше пробуют. Но ничего не выйдет, и в зале Генеральной Ассамблеи они сломают себе зубы. Мы об этом точно позаботимся,

– подчеркнул Мельник.

Отметим, что вопрос о ситуации на временно оккупированных территориях Украины регулярно вносится в повестку дня Генассамблеи ООН с 2019 года. Он охватывает ключевые аспекты российской агрессии в сфере безопасности, политики, защиты прав человека и гуманитарной помощи.