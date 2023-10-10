Россию не пустили обратно в Совет ООН по правам человека. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил 10 октября в своих соцсетях.

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Как проходило голосование

За 2 места в Совете ООН по правам человека соревновались 3 государства: Болгария, Албания и Россия. Болгария и Албания получили 160 и 93 голосов соответственно и прошли. А страна-агрессорка получила наименьшее количество голосов (83) и не смогла вернуть себе место.

Россия убивает, разрушает, ворует не только на украинской земле. Как настоящий террорист, она шантажирует развивающиеся страны, предлагая им зерно, оружие и даже деньги в обмен на их голоса! Сегодня здравый смысл победил!

– написал Лубинец.

Омбудсмен напомнил, что Россию изгнали из этого органа из-за грубых нарушений прав человека в Буче. С этого времени стали известны сотни подобных зверств российских оккупантов на Черниговщине, Херсонщине, Харьковщине. Лубинец призвал исключить государство-террориста из Совбеза ООН. Он подчеркнул, что страна-агрессорка вызывающе нарушает основополагающие права человека, совершает геноцид на украинской земле и искажает международное гуманитарное право.

Обратите внимание! Совет ООН по правам человека состоит из 47 стран, представляющих разные регионы мира. Каждый из этих регионов имеет определенную квоту. В 2023 году проходило голосование, потому что в двух региональных группах было выдвинуто больше претендентов, чем оказалось доступных мест. Латинскую Америку хотели одновременно представлять Куба, Бразилия, Доминиканская республика и Перу (для них было всего 3 места), а Восточную Европу – Болгария, Албания и Россия (было только 2 места).

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