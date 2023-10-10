Росію не пустили назад до Ради ООН з прав людини. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив 10 жовтня у своїх соцмережах.

До теми Годує марними обіцянками та звинувачує Захід: Росія хоче повернутися до Ради ООН з прав людини

Як проходило голосування

За 2 місця у Раді ООН з прав людини змагалися 3 держави: Болгарія, Албанія та Росія. Болгарія та Албанія отримали 160 і 93 голосів відповідно та пройшли. А країна-агресорка отримала найменшу кількість голосів (83) та не змогла собі повернути місце.

Росія вбиває, руйнує, викрадає не лише на українській землі. Як справжній терорист, вона шантажує країни, що розвиваються, пропонуючи їм зерно, зброю і, навіть, гроші в обмін на їхні голоси! Сьогодні здоровий глузд переміг!

– написав Лубінець.

Омбудсмен нагадав, що Росію вигнали з цього органу через грубі порушення прав людини у Бучі. З того часу стали відомі сотні подібних звірств російських окупантів на Чернігівщині, Херсонщині, Харківщині. Лубінець закликав виключити державу-терориста з Радбезу ООН. Він наголосив, що країна-агресорка зухвало порушує основоположні права людини, чинить геноцид на українській землі та спотворює міжнародне гуманітарне право.

Зверніть увагу! Рада ООН з прав людини складається з 47 країн, які представляють різні регіони світу. Кожен з цих регіонів має певну квоту. У 2023 році проходило голосування, бо у двох регіональних групах було висунуто більше претендентів, ніж виявилося доступних місць. Латинську Америку хотіли одночасно представляти Куба, Бразилія, Домініканська республіка та Перу (для них було лише 3 місця), а Східну Європу – Болгарія, Албанія та Росія (було тільки 2 місця).

Росія постійно ганьбиться в ООН