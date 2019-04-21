Голосовать должны те, кто платят налоги, – Дейнега

21 апреля украинцы выбирают шестого президента Украины. Общественный деятель Виталий Дейнега рассказал, что сегодня, на одном из избирательных участков студенты бросали монетку, чтобы определиться за кого голосовать во втором туре.

Это пример молодой демократии, отметил в прямом эфире 24 канала основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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Он считает, что выбирать главу государства должны те, кто платят налоги.

В идеале голосовать должны те, кто в бюджет дает больше, чем из него берет. Голосоватьдолжны те, кто платят налоги и не берут субсидии Или берешь, но меньше своих налогов,

– отметил волонтер.

Дейнега отметил, что речь идет о безработных, студентов, пенсионеров.

Должны выбирать те, кто платит зарплату. Это моя позиция как гражданина. Однако, я понимаю, что это утопия,

– подытожил общественный деятель.

Полное интервью с Виталием Дейнегой: смотрите видео

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