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      Голосовать должны те, кто платят налоги, – Дейнега

      96 Читати новину українською
      Выборы 2019 второй тур
      Выборы 2019 второй тур / 24 канал

      21 апреля украинцы выбирают шестого президента Украины. Общественный деятель Виталий Дейнега рассказал, что сегодня, на одном из избирательных участков студенты бросали монетку, чтобы определиться за кого голосовать во втором туре.

      Это пример молодой демократии, отметил в прямом эфире 24 канала основатель фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

      Читайте также: Как голосуют в Украине по состоянию на 19 часов: главное

      Он считает, что выбирать главу государства должны те, кто платят налоги.

      В идеале голосовать должны те, кто в бюджет дает больше, чем из него берет. Голосоватьдолжны те, кто платят налоги и не берут субсидии Или берешь, но меньше своих налогов,
      – отметил волонтер.

      Дейнега отметил, что речь идет о безработных, студентов, пенсионеров.

      Должны выбирать те, кто платит зарплату. Это моя позиция как гражданина. Однако, я понимаю, что это утопия,
      – подытожил общественный деятель.

      Полное интервью с Виталием Дейнегой: смотрите видео

      Смотрите онлайн трансляцию марафона "Второй тур выборов президента" на 24 канале:

      blog_ava
      Президентские выборы-2019: онлайн-трансляция на 24 канале
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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Порошенко и Зеленский Петр Порошенко ЦИК
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