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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 СЕРІЯ ТЕРАКТІВ У ШРІ-ЛАНЦІ ПРИВАТБАНК

      Голосувати мають ті, хто платять податки, – Дейнега

      132 Читать новость на русском
      Вибори 2019 другий тур
      Вибори 2019 другий тур / 24 канал

      21 квітня українці обирають шостого президента України. Громадський діяч Віталій Дейнега, що сьогодні, на одній з виборчих дільниць студенти кидали монетку, щоб визначитися за кого голосувати в другому турі.

      Це приклад молодої демократії, зазначив у прямому ефірі 24 каналу засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

      Читайте також: Як голосують в Україні станом на 18 годину: головне

      Він вважає, що обирати голову держави повинні ті, хто платять податки.

      В ідеалі голосувати мали б ті, хто до бюджету дає більше, ніж з нього бере. Голосувати мають ті, хто платять податки і не беруть субсидії Або береш, але менше за свої податки,
      – наголосив волонтер.

      Дейнега зазначив, що мова йде про безробітних, студентів, пенсіонерів.

      Мають обирати ті, хто платить зарплату. Це моя позиція як громадянина. Проте, я розумію, що це утопія,
      – підсумував громадський діяч.

      Повне інтерв'ю з Віталієм Дейнегою: дивіться відео

      Дивіться онлайн трансляцію марафону "Другий тур виборів президента" на 24 каналі:

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 ЦВК Володимир Зеленський Петро Порошенко Порошенко і Зеленський
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