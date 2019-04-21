Голосувати мають ті, хто платять податки, – Дейнега

21 квітня українці обирають шостого президента України. Громадський діяч Віталій Дейнега, що сьогодні, на одній з виборчих дільниць студенти кидали монетку, щоб визначитися за кого голосувати в другому турі.

Це приклад молодої демократії, зазначив у прямому ефірі 24 каналу засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

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Він вважає, що обирати голову держави повинні ті, хто платять податки.

В ідеалі голосувати мали б ті, хто до бюджету дає більше, ніж з нього бере. Голосувати мають ті, хто платять податки і не беруть субсидії Або береш, але менше за свої податки,

– наголосив волонтер.

Дейнега зазначив, що мова йде про безробітних, студентів, пенсіонерів.

Мають обирати ті, хто платить зарплату. Це моя позиція як громадянина. Проте, я розумію, що це утопія,

– підсумував громадський діяч.

Повне інтерв'ю з Віталієм Дейнегою: дивіться відео

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