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      Голосуют проездными и без карточек: "Слуга народа" рассказала о конфузах в Раде

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      Кравчук рассказала о конфузе с голосованием в Раде / Фото с Facebook Евгении Кравчук

      Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала свой конфуз в Верховной Раде. Во время голосования за законопроект о сокращении количества парламентариев с 450 до 300 человек она забыла вставить карточку в пульт, поэтому ее голос не зачислился.

      Кравчук на своей фейсбук-странице заметила, что она не единственная из нардепов, кто попадал в курьезные ситуации из-за карточек для голосования в Раде. Ранее один из парламентариев вставил в пульт проездной билет на метро.

      Интересно: "Слуга народа" возглавила новый рейтинг партий

      Недавно слышала забавную историю об одном депутате, который проголосовал за 2 законопроекта проездным на метро и только потом понял, что вставил в пульт не ту карточку. А сегодня я нажала зеленую кнопку за законопроект об уменьшении количества депутатов, но только потом увидела, что в пульте отсутствует карточка для голосования,
      – рассказала Кравчук.

      Депутат добавила, что ей очень стыдно перед фракцией и избирателями за такую ​​ситуацию. Поэтому Кравчук направила письмо председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой учесть ее голос за законопроект об уменьшении количества депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы.

      "Я поддерживаю эту идею и действительно голосовала за", – подытожила нардепка.

      Главное о законопроекте об уменьшении количества народных депутатов

      4 февраля Верховная Рада 236 голосами предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине. Он предусматривает:

      • сокращение нардепов Рады с 450 до 300 человек;
      • народным избранником не может быть избран человек, который не владеет украинским языком;
      • закрепление пропорциональной системы выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.

      Заметим, законопроект еще 29 августа 2019 года на рассмотрение Рады внес Президент Украины Владимир Зеленский. Парламент проголосовал за документ 3 сентября и, согласно установленной процедуре, отправил его на рассмотрение Конституционного суда. Впоследствии суд дал положительное заключение.

       

       

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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Законодательство Верховная Рада Курьезы на выборах Слуга народа Новости политики
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