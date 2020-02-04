Голосуют проездными и без карточек: "Слуга народа" рассказала о конфузах в Раде

Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук рассказала свой конфуз в Верховной Раде. Во время голосования за законопроект о сокращении количества парламентариев с 450 до 300 человек она забыла вставить карточку в пульт, поэтому ее голос не зачислился.

Кравчук на своей фейсбук-странице заметила, что она не единственная из нардепов, кто попадал в курьезные ситуации из-за карточек для голосования в Раде. Ранее один из парламентариев вставил в пульт проездной билет на метро.

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Недавно слышала забавную историю об одном депутате, который проголосовал за 2 законопроекта проездным на метро и только потом понял, что вставил в пульт не ту карточку. А сегодня я нажала зеленую кнопку за законопроект об уменьшении количества депутатов, но только потом увидела, что в пульте отсутствует карточка для голосования,

– рассказала Кравчук.

Депутат добавила, что ей очень стыдно перед фракцией и избирателями за такую ​​ситуацию. Поэтому Кравчук направила письмо председателю парламента Дмитрию Разумкову с просьбой учесть ее голос за законопроект об уменьшении количества депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы.

"Я поддерживаю эту идею и действительно голосовала за", – подытожила нардепка.

Главное о законопроекте об уменьшении количества народных депутатов

4 февраля Верховная Рада 236 голосами предварительно поддержала законопроект об уменьшении количества народных депутатов и закреплении пропорциональной избирательной системы в Украине. Он предусматривает:

сокращение нардепов Рады с 450 до 300 человек;

народным избранником не может быть избран человек, который не владеет украинским языком;

закрепление пропорциональной системы выборов в Верховную Раду по открытым партийным спискам.

Заметим, законопроект еще 29 августа 2019 года на рассмотрение Рады внес Президент Украины Владимир Зеленский. Парламент проголосовал за документ 3 сентября и, согласно установленной процедуре, отправил его на рассмотрение Конституционного суда. Впоследствии суд дал положительное заключение.