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      Голосують проїзними і без карток: "Слуга народу" розповіла про конфузи в Раді

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      Кравчук розповіла про конфуз з голосуванням у Раді / Фото з Facebook Євгенії Кравчук

      Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук розповіла свій конфуз у Верховній Раді. Під час голосування за законопроєкт щодо скорочення кількості парламентарів з 450 до 300 осіб вона забула вставити картку у пульт, тому її голос не зарахувався.

      Кравчук на своїй фейсбук-сторінці зауважила, що вона не єдина з нардепів, хто потравляв у курйозні ситуації через картки для голосування в Раді. Раніше один з парламентарів вставив у пульт проїзний квиток на метро.

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      Нещодавно чула кумедну історію про одного депутата, який проголосував за 2 законопроєкти проїзним з метро і тільки потім зрозумів, що вставив у пульт не ту картку. А сьогодні я натисла зелену кнопку за законопроєкт про зменшення кількості депутатів, але тільки потім побачила, що в пульті відсутня картка для голосування,
      – розповіла Кравчук.

      Депутатка додала, що їй дуже соромно перед фракцією та виборцями за таку ситуацію. Тому Кравчук направила лист голові парламенту Дмитру Разумкову з проханням врахувати її голос за законопроєкт про зменшення кількості депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи.

      "Я підтримую цю ідею і дійсно голосувала за", – підсумувала нардепка.

       

      Головне про законопроєкт щодо зменшення кількості народних депутатів

      4 лютого Верховна Рада 236 голосами попередньо підтримала законопроєкт про зменшення кількості народних депутатів та закріплення пропорційної виборчої системи в Україні. Він передбачає:

      • скорочення нардепів Ради з 450 до 300 осіб;
      • народним обранцем не може бути обрана людина, що не володіє українською мовою;
      • закріплення пропорційної системи виборів до Верховної Ради за відкритими партійними списками.

      Зауважимо, законопроєкт ще 29 серпня 2019 року на розгляд Ради вніс Президент України Володимир Зеленський. Парламент проголосував за документ 3 вересня і згідно з встановленою процедурою, відправив його на розгляд Конституційного суду. Згодом суд дав позитивний висновок.

       

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Курйози на виборах Верховна Рада Законодавство
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