Глава НАПК заверил, что Зеленский – образцовый декларант
Источник:НВ
НАПК уже проверило декларацию Владимира Зеленского. Глава ведомства заверил, что президент подал все необходимые документы.
Вскоре НАПК обнародует результаты расследования
Процесс проверки декларации главы государства не затягивали. Об этом в интервью заявил председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.
Интересно Президент Владимир Зеленский впервые прокомментировал расследование "Оффшор 95"
Как "Следствие.Инфо", так и президент предоставили на наш запрос соответствующие документы, фигурирующие в расследовании. (Результаты – 24 канал) исследования этих фактов уже на этой неделе или на следующей будут размещены на сайте НАПК,
– сказал Новиков.
Он отметил, что президент – образцовый декларант. Политик предоставил НАПК все документы, касающиеся компаний, о которых говорится в расследовании Pandora Papers.
"У нас были такие случаи, когда мы просили продемонстрировать (документы – 24 канал), но они единичные и не являются общей практикой. Что касается президента, то таких вопросов не возникало. Поскольку он основал несколько крупных компаний, то были возможности получить такие состояния", – пояснил председатель НАПК.
Что известно о расследовании Pandora Papers
- 3 октября ряд мировых СМИ опубликовал расследование на базе масштабной утечки конфиденциальных документов, известное как Pandora Papers. В документах фигурируют представители крупного бизнеса и мировые лидеры, среди них и президент Украины.
- Журналисты "Следствие.Инфо" презентовали фильм "Оффшор 95" об оффшорных счетах Зеленского.
- По словам расследователей, окружение президента могло быть причастными к оффшорному переводу от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.
- Оффшорная сеть "кварталовцев" могла получать от компаний олигарха миллионы через кипрский филиал "Приватбанка".