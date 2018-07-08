Голова опоссума застряла в стеклянной банке: стало известно о щемящем освобождении животного

В Австралии спасателям удалось из стеклянной ловушки вызволить опоссума – дело в том, что животное хотело полакомиться остатками пасты Nutella, и в итоге застряло мордой в стеклянной банке.

Бедолагу обнаружил житель Логан Сити, а именно его собака возле мусорного бака, передает Ink.

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Затем мужчина известил об инциденте сотрудников Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными в штате Квинсленд.

Как подчеркивается в материале, специалисты боялись, что животное очень долго находилось без нормального доступа воздуха или могло умереть от обезвоживания, однако, к счастью, все обошлось.



К счастью, для опоссума все обошлось только испугом

После спасения животное осмотрел ветеринар. Убедившись, что с опоссумом все в порядке, животное выпустили опять на волю.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в Индии группа непрофессиональных фотографов сумела спасти волка, который оказался в похожей с вышеупомянутым опоссумом ситуации, правда его голова застряла в пластиковом контейнере.