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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Голова опоссума застряла в стеклянной банке: стало известно о щемящем освобождении животного

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Голова опоссума застряла в банке из-под Nutella: животное удалось спасти
Голова опоссума застряла в банке из-под Nutella: животное удалось спасти / Ink

В Австралии спасателям удалось из стеклянной ловушки вызволить опоссума – дело в том, что животное хотело полакомиться остатками пасты Nutella, и в итоге застряло мордой в стеклянной банке.

Бедолагу обнаружил житель Логан Сити, а именно его собака возле мусорного бака, передает Ink.

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Затем мужчина известил об инциденте сотрудников Королевского общества по предотвращению жестокого обращения с животными в штате Квинсленд.

Как подчеркивается в материале, специалисты боялись, что животное очень долго находилось без нормального доступа воздуха или могло умереть от обезвоживания, однако, к счастью, все обошлось.

Опосум, Австралія, скляна банка, Nutella, застряг
К счастью, для опоссума все обошлось только испугом 

После спасения животное осмотрел ветеринар. Убедившись, что с опоссумом все в порядке, животное выпустили опять на волю.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в Индии группа непрофессиональных фотографов сумела спасти волка, который оказался в похожей с вышеупомянутым опоссумом ситуации, правда его голова застряла в пластиковом контейнере.

 

Теги: Чрезвычайное происшествие мир животных Австралия
Источник: 24 Канал
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