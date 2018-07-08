Голова опосума застрягла у скляній банці: стало відомо про щемливе звільнення тварини

У Австралії рятувальникам вдалося зі скляної пастки визволити опосума – річ у тім, що тварина хотіла поласувати залишками пасти Nutella, і підсумку застрягла мордою у скляній банці.

Бідолаху виявив житель Логан Сіті, а саме його собака біля сміттєвого баку, передає Ink.

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Опісля чоловік про інцидент сповістив співробітників Королівського товариства із запобігання жорстокого поводження з тваринами у штаті Квінсленд.

Як підкреслюється у матеріалі, фахівці боялися, що тварина дуже довго перебувала без нормального доступу повітря або могла померти від зневоднення, однак, на щастя, все обійшлося.



На щастя, для опосума вске минулося лише переляком

Після порятунку тварини оглянув ветеринар. Переконавшись, що з опосумом усе гаразд, тварину випустили знову на волю.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що в Індія група непрофесійних фотографів зуміла врятувати вовка, який опинився у схожій ситуації з вищезазначеним опосумом, щоправда його голова застрягла у пластиковому контейнері.