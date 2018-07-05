Вовк втиснув голову у пластикову пляшку і ледь не помер з голоду: фото

Група фотографів-аматорів врятувала вовка, який тривалий час провів із пластиковим контейнером на голові.

Як пише Daily Mail, бідолашну тварину помітили біля озера поблизу Нагпура у центральній Індії.

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На знімках видно, наскільки хижак схуд через те, що його голова постійно перебувала всередині пластикового контерйнера. Скоріш за все, саме там він намагався знайти їжу.



Вовк головою застряг всередині пластикового контейнера

Фотографи-аматори, яким була небайдужа доля нещасної тварини, зателефонувала у місцевий лісовий департамент, і не випускали її з поля зору, поки не приїхала група порятунку.



Тварина тривалий час провела без їжі і відбилась від зграї

Рятувальники, які прибули на виклик, допомогли вовкові звільнитись від тягаря.

Фотографи розповідають, що у подібних контейнерах місцеві зазвичай зберігають їжу, а потім абияк викидають, через що у пошуках поживи можуть страждати тварини.



Вовка врятували місцеві рятувальники