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      Гончаренко: Хочу когда-нибудь стать президентом

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      Гончаренко: Хочу когда-нибудь стать президентом
      Гончаренко: Хочу когда-нибудь стать президентом / Политека.нет

      Народный депутат из "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что через десять лет видит себя политиком. Кроме того, он признался, что имеет амбиции когда-нибудь стать президентом Украины.

      Об этом он сказал в программе "Ролевые игры" на 24 канале.

      Важно! Порошенко не предложил мне места в первой десятке, – Гончаренко

      "Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Мне хочется, чтобы моя политическая карьера развивалась. У нас уже есть премьер-министр Гончарук. Почему Гончаренко? В жизни все возможно. Это зависит от меня и от какой-то там судьбы", – сказал нардеп.

      А на прямой вопрос ведущего Даниила Мокрика, имеет ли он амбиции когда-нибудь стать президентом, Алексей Гончаренко ответил коротко: "Да".

      Олексій Гончаренко/ Фото 24 каналу

      Алексей Гончаренко / Фото 24 канала

      Отметим, что Алексей Гончаренко впервые стал народным депутатом в 2014 году, когда был избран в Верховную Раду по списку БПП. В этом году он второй раз стал народным депутатом, выиграв выборы на мажоритарном округе в Одесской области, и вошел во фракцию "Европейской Солидарности". Перед тем, с 2005 по 2014 год, Алексей Гончаренко был членом "Партии регионов".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Алексей Гончаренко
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