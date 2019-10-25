Порошенко не предложил мне места в первой десятке, – Гончаренко

Народный депутат, член фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко рассказал, что разговаривал с Петром Порошенко об участии в парламентских выборах, однако места в первой десятке списка партии ему не предлагали.

Об этом Гончаренко сказал в программе "Ролевые игры" на 24 канале.

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Он рассказал, что имел разговор с Петром Порошенко, в котором можно было обсуждать список, но в то время он уже больше года работал в округе, поэтому решил идти на выборы как самовыдвиженец.

Ну, конечно, если бы мне сказали: "Давай, заходи в десятку...",

– пояснил Алексей Гончаренко.

На уточняющий вопрос ведущего, значит ли это, что место в первой десятке партии Порошенко ему не предлагали, Гончаренко ответил: "Нет. Не предлагали какое-то конкретное место. У меня был разговор, в которой сказали: "Какие у тебя планы?". Я сказал, что я занимаюсь округом, готов идти по округу. Сказали: "Иди".



Алексей Гончаренко / Фото 24 канала

Отметим, что в Верховной Раде 8-го созыва Алексей Гончаренко был заместителем председателя фракции БПП. На выборы 2019 года он ушел, как беспартийный – по мажоритарному округу в Одесской области. Однако, после победы на выборах, в новой Раде он вошел во фракцию партии Порошенко "Европейская Солидарность".