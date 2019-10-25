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      Порошенко не запропонував мені місця в першій десятці, – Гончаренко

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      Порошенко не запропонував мені місця в першій десятці, – Гончаренко
      Порошенко не запропонував мені місця в першій десятці, – Гончаренко / politnavigator.news

      Народний депутат, член фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко розповів, що мав розмову з Петром Порошенком про участь в парламентських виборах, однакмісця у першій десятці списку партії йому не пропонували.

      Про це Гончаренко сказав в програмі "Рольові Ігри" на 24 каналі.

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      Він розповів, що мав розмову з Петром Порошенком, в якій можна було обговорювати список, але на той час він вже більше року працював на окрузі, тому вирішив йти на вибори як самовисуванець.

      Ну, звичайно, якщо б мені сказали: "Давай, заходь в десятку...",
      – пояснив Олексій Гончаренко.

      На уточнююче запитання ведучого, чи означає це, що місце у першій десятці партії Порошенка йому не пропонували, Гончаренко відповів: "Ні. Не пропонували якесь конкретне місце. В мене була розмова, в якій сказали: "Які в тебе плани?". Я сказав, що я займаюсь округом, готовий йти по округу. Сказали: "Йди".

      Олексій Гончаренко
      Олексій Гончаренко/ Фото 24 каналу

      Зазначимо, що у Верховній Раді 8-го скликання Олексій Гончаренко був заступником голови фракції БПП. На вибори 2019 року він пішов, як безпартійний – по мажоритарному округу в Одеській області. Однак, після перемоги на виборах, в новій Раді він увійшов до фракції партії Порошенка "Європейська Солідарність".

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончаренко Петро Порошенко Європейська солідарність Парламентські вибори 2019
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