Порошенко не запропонував мені місця в першій десятці, – Гончаренко

Народний депутат, член фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко розповів, що мав розмову з Петром Порошенком про участь в парламентських виборах, однакмісця у першій десятці списку партії йому не пропонували.

Про це Гончаренко сказав в програмі "Рольові Ігри" на 24 каналі.

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Він розповів, що мав розмову з Петром Порошенком, в якій можна було обговорювати список, але на той час він вже більше року працював на окрузі, тому вирішив йти на вибори як самовисуванець.

Ну, звичайно, якщо б мені сказали: "Давай, заходь в десятку...",

– пояснив Олексій Гончаренко.

На уточнююче запитання ведучого, чи означає це, що місце у першій десятці партії Порошенка йому не пропонували, Гончаренко відповів: "Ні. Не пропонували якесь конкретне місце. В мене була розмова, в якій сказали: "Які в тебе плани?". Я сказав, що я займаюсь округом, готовий йти по округу. Сказали: "Йди".



Олексій Гончаренко/ Фото 24 каналу

Зазначимо, що у Верховній Раді 8-го скликання Олексій Гончаренко був заступником голови фракції БПП. На вибори 2019 року він пішов, як безпартійний – по мажоритарному округу в Одеській області. Однак, після перемоги на виборах, в новій Раді він увійшов до фракції партії Порошенка "Європейська Солідарність".