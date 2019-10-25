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      Порошенко переконував мене не виходити з "Партії регіонів": ексклюзивне інтерв'ю з Гончаренком

      Рольові ігри 56 Читать новость на русском

      Про депутатство в "Партії регіонів" та рішення покинути її, про пропозицію Петра Порошенка та "Європейську Солідарність" та про ставлення до російської мови – у програмі Данила Мокрика "Рольові ігри" розповів нардеп, член партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко.

      "Щоб не викликати проблем, я йшов як самовисуванець"

      Коли я вас представляв би, то автоматично сказав би, що ви депутат "Європейської солідарності". Проте, при цьому, в мене виникає когнітивний дисонанс, бо на вибори ви йшли позапартійним, самовисуванцем. При тому попередніх 5 років ви були в БПП. Що це був за епізод безпартійного висування?

      Ну, я і зараз безпартійний, але член партії "Європейська солідарність".

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      Проте перед ти ви були членом партії БПП?

      Ну, ви ж знаєте у нас одна партія БПП перейшла в "Європейську Солідарність". Я, мені здається, свій партійний шлях пройшов. Поки що я безпартійний і хочу бути безпартійним.

      Олексій Гончаренко
      Олексій Гончаренко

      Чому?

      Не знаю, тому що я в партії був. Партія зараз зазнає певних пертурбацій.

      Вам не підходить?

      Якщо б мені не підходило, то я б не був у фракції "Європейська Солідарність". Але партія – партія, а фракція – фракція. Крім того, чому я йшов самовисуванцем – тому що мене підтримували і декілька інших громадських організацій: місцеві, патріотичні, проукраїнські партії підтримували мою кандидатуру. Тому, щоб не викликати якихось проблем і суперечок, я йшов як самовисуванець. Хоча, як ви знаєте, мене всі асоціювали з БПП. Я дійсно був 5 років у партії і зараз я у "Європейській Солідарності".

      Ви хочете відмежуватися від Петра Порошенка?

      Якщо я б хотів відмежуватися, то я б не входив. І якщо б я хотів відмежуватися, то вийшов б з фракції БПП у парламенті, що я не робив. Я був заступником голови фракції БПП і я не припиняв бути заступником на виборах. І всі це знали, я на кожній зустрічі я розмовляв про це.

      Проте, мені здавалося, що я, йдучи саме від округу, маю йти самовисуванцем. Там є специфіка, де я маю представляти інтереси всіх людей, в незалежності від партійної складової. І для мене було дуже важливо, щоб я, так воно і сталося, єдиний, умовно, проукраїнський кандидат на всі 11 округів одеської області. Чітко проукраїнський, прозахідний і виступаю за НАТО, який переміг в Одеській області.

      Ви перемогли тому, що відмежувалися від Порошенка?

      Ні, не тому. Ви можете прочитати мою програму, там є Євросоюз тощо. Так, у ЦВК опублікованою була програма з місцевих питань, але в розмовах з людьми і інших матеріалах я завжди підкреслював тему, що я орієнтований на ЄС. Тому я хотів не замикатися в якійсь одній партії, а навпаки – розширюватися.

      Петро Порошенко / Фото 24 каналу
      Петро Порошенко / Фото 24 каналу

      Вам "Європейська Солідарність" пропонувала вступити до партії чи ні?

      Ні, така пропозиція не прозвучала. В мене була розмова з Порошенком щодо того, аби піти по списку партії і там можна було це обговорити, але я на той час вже більше року працював на окрузі і збирався йти саме так на вибори.

      Звичайно, якби мені сказали: "заходь в десятку "Європейської Солідарності", але цього не пропонували.

      "Янукович рухав Україну до ЄС"

      Це питання я ставлю не просто так, адже ви 9 років були членом "Партії регіонів". Тому тут стоїть питання партійної визначеності. Чому ви вийшли з "Партії регіонів"?

      Я багато разів це пояснював. Я був членом "Партії регіонів", в основних документах якої було вказано "курс на ЄС". І я завжди казав, що бачу Україну частиною Європи.

      Я все розумію про Януковича, можете мені не говорити. При цьому, хочу вам нагадати, що експрезидент Янукович до певного моменту зробив, наприклад, з угоди про асоціація з ЄС дуже багато і насправді рухав країну до цієї угоди. Я вважав, що це правильно.

      "Порошенко переконував не виходити з "Партії регіонів"

      Восени 2013 року, як ми всі пам’ятаємо, він розвернув державний корабель на 180 градусів і сказав, що ми йдемо в інший бік. Тому я одразу почав казати про те, що нашою метою є Європа і те, що відбувається – не правильно.

      Після законів 16 січня я для себе визначив, що мені в "Партії регіонів" робити нічого, тому поїхав до Києва, де зустрівся з Порошенком та іншими політиками і сказав, що підтримую Майдан і Революцію гідності та готовий стати поруч. Мені відповіли, що важливо те, що я маю посаду в одеській області, бо якщо ситуація почне розгортатися погано, то важливо, щоб люди з офіційної позиції могли підтримати наш рух. Тому зараз тобі не потрібно виходити і складати якісь повноваження,
      – сказав Гончаренко.

      Але 19 лютого ви таки вийшли з партії.

      Так, але 19 лютого, коли почали просто вбивати людей на Майдані, вибачте, пачками, то я вже фізично не міг там перебувати. Я вийшов з партії тоді, коли Янукович ще сидів на Банковій.

      Але це сталося не в той момент, коли "Партія регіонів" розвернула Україну на 180 градусів. Це значно пізніше.

      Я намагався своїми заявами і словами якось переконувати, що ми не маємо відступати і підтримувати той рух, який був. Але коли я побачив, що все це не виходить.

      Віктор Янукович / Фото 24 каналу
      Віктор Янукович / Фото 24 каналу

      Ви записали звернення тоді, коли виходили і сказали таку річ: "В країні починається громадянська війна. Як у будь-якому конфлікті, в цьому винні обидві сторони". Мені цікаво, в чому була вина протестувальників?

      Сьогодні я б сказав інакше, але на той момент моє звернення було адресовано членам "Партії регіонів" і одеситам. З точки зору цих людей, вони вважали, що будь-який громадянський неспокій – це проблема. А я намагався аргументувати, щоб вони почули, що я є людиною, яка була разом з ними багато років в одній партії, але те, що відбувається, вийшло за межі.

      Те, що були такі настрої в одеській області – це ж частково результат того дискурсу, який ви підтримували до цього.

      Так, безумовно, в цьому є моя вина.

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      "Російська мова не є власністю Путіна"

      Я, коли читав вашу біографію, ви зі своїх здобутків вказували те, що ви домоглися статусу для російської мови.

      Якщо ви запитаєте сьогодні моє ставлення до російської мови, то я скажу, що не вважаю її власністю Путіна та не вважаю тих, хто говорить російською, менші патріоти України, якщо вони хочуть ними бути. Я неодноразово був на фронті і можу сказати, що там російськомовних не менше, ніж українськомовних.

      Інше питання, що з моменту, як Росія розпочала агресію, сьогодні будь-яке прохання про російську мову сприймається по-іншому.

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      Автор: Данило Мокрик
      Теги: Новини України Рольові ігри Новини політики Європейська солідарність Петро Порошенко Олексій Гончаренко Віктор Янукович Партія регіонів мовне питання Євромайдан Парламентські вибори 2019
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