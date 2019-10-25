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      Гончаренко: Хочу колись стати президентом

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      Гончаренко: Хочу колись стати президентом
      Гончаренко: Хочу колись стати президентом / Політека.нет

      Народний депутат з "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що через десять років бачить себе політиком. Окрім того, він зізнався, що має амбіції колись стати президентом України.

      Про це він сказав у програмі "Рольові ігри" на 24 каналі.

      Важливо! Порошенко не запропонував мені місця в першій десятці, – Гончаренко

      "Поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Мені хочеться, щоб моя політична кар’єра розвивалась. В нас вже є прем’єр-міністр Гончарук. Чому не Гончаренко? В житті все є можливим. Це залежить від мене і від якоїсь там долі", – сказав нардеп.

      А на пряме запитання ведучого Данила Мокрика, чи має він амбіції колись стати президентом, Олексій Гончаренко відповів коротко: "Так".

      Олексій Гончаренко/ Фото 24 каналу
      Олексій Гончаренко/ Фото 24 каналу

      Зазначимо, що Олексій Гончаренко вперше став народним депутатом у 2014 році, коли його обрали до Верховної Ради за списком БПП. Цього року він вдруге став народним депутатом, вигравши вибори на мажориратному окрузі в Одеській області, і увійшов до фракції "Європейської Солідарності". Перед тим, з 2005 по 2014 рік, Олексій Гончаренко був членом "Партії регіонів". 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончаренко
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