Гончаренко: Хочу колись стати президентом

Народний депутат з "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що через десять років бачить себе політиком. Окрім того, він зізнався, що має амбіції колись стати президентом України.

Про це він сказав у програмі "Рольові ігри" на 24 каналі.

Важливо! Порошенко не запропонував мені місця в першій десятці, – Гончаренко

"Поганий той солдат, який не мріє стати генералом. Мені хочеться, щоб моя політична кар’єра розвивалась. В нас вже є прем’єр-міністр Гончарук. Чому не Гончаренко? В житті все є можливим. Це залежить від мене і від якоїсь там долі", – сказав нардеп.

А на пряме запитання ведучого Данила Мокрика, чи має він амбіції колись стати президентом, Олексій Гончаренко відповів коротко: "Так".



Олексій Гончаренко/ Фото 24 каналу

Зазначимо, що Олексій Гончаренко вперше став народним депутатом у 2014 році, коли його обрали до Верховної Ради за списком БПП. Цього року він вдруге став народним депутатом, вигравши вибори на мажориратному окрузі в Одеській області, і увійшов до фракції "Європейської Солідарності". Перед тим, з 2005 по 2014 рік, Олексій Гончаренко був членом "Партії регіонів".