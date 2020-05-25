Гончарук перед отставкой провел тайную встречу с некоторыми министрами: детали

Алексей Гончарук накануне своей отставки собрал в подвальном помещении организации, где раньше работал, часть министров своего правительства. На встрече он рассказал коллегам, что вскоре потеряет должность премьер-министра.

Почему Гончарук собрал тайную встречу

Бывший премьер 28 февраля понял, что его работе в Кабмине пришел конец, пишет "Украинская правда" со ссылкой на слова бывшего коллеги Гончарука по правительству.

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В тот день он собрал в тайном формате часть министров – на Подоле в офисе организации BRDO, из которой когда-то пришел в Зе!Команду,

– говорится в сообщении.

По информации экс-коллеги Гончарука, встреча была настолько закрытой, что министры сидели в подвальном помещении. Это единственная комната офиса, в которой нет окон.

Тогда экс-премьер поделился выводами, которые сделал после разговора с Владимиром Зеленским. Гончарук заявил, что вскоре потеряет должность. И добавил, что президент вроде "готов оставить всех министров в следующем правительстве, кроме Бородянского".

Кто присутствовал на встрече

Тогда еще глава правительства пригласил на нее примерно четверть членов правительства:

экс-министра энергетики Алексея Оржеля ;

; министра юстиции Дениса Малюську ;

; вице-премьера Дмитрия Кулебу ;

; министра культуры Владимира Бородянского ;

; министра инфраструктуры Владислава Криклия ;

; экс-министра образования Анну Новосад.

Что известно об отставке Гончарука