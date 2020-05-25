Гончарук перед відставкою провів таємну зустріч з деякими міністрами: деталі

Олексій Гончарук напередодні своєї відставки зібрав у підвальному приміщенні організації, де раніше працював, частину міністрів свого уряду. На зустрічі він розповів колегам, що незабаром втратить посаду прем’єр-міністра.

Чому Гончарук зібрав таємну зустріч

Колишній прем’єр 28 лютого зрозумів, що його роботі в Кабміні прийшов кінець, пише "Українська правда" з посиланням на слова колишнього колеги Гончарука по уряду.

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Того дня він зібрав у таємному форматі частину міністрів – на Подолі в офісі організації BRDO, з якої колись прийшов у Зе!команду,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією ексколеги Гончарука, зустріч була настільки закритою, що міністри сиділи в підвальному приміщенні. Це єдина кімната офісу, у якій немає вікон.

Тоді експрем’єр поділився висновками, які зробив після розмови з Володимиром Зеленським. Гончарук заявив, що незабаром втратить посаду. Та додав, що президент начебто "готовий залишити усіх міністрів у наступному уряді, крім Бородянського".

Хто був присутній на зустрічі

Тоді ще очільник уряду запросив на неї приблизно чверть членів Кабміну:

ексміністра енергетики Олексія Оржеля ;

; міністра юстиції Дениса Малюську ;

; віцепрем’єра Дмитра Кулебу ;

; міністра культури Володимира Бородянського ;

; міністра інфраструктури Владислава Криклія ;

; ексміністерку освіти Ганну Новосад.

Що відомо про відставку Гончарука