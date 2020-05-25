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Гончарук перед відставкою провів таємну зустріч з деякими міністрами: деталі

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Гончарук таємно зустрічався з міністрами перед відставкою
Гончарук перед відставкою провів таємну зустріч з частиною уряду / rbc.ua

Олексій Гончарук напередодні своєї відставки зібрав у підвальному приміщенні організації, де раніше працював, частину міністрів свого уряду. На зустрічі він розповів колегам, що незабаром втратить посаду прем’єр-міністра.

Чому Гончарук зібрав таємну зустріч

Колишній прем’єр 28 лютого зрозумів, що його роботі в Кабміні прийшов кінець, пише "Українська правда" з посиланням на слова колишнього колеги Гончарука по уряду.

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Того дня він зібрав у таємному форматі частину міністрів – на Подолі в офісі організації BRDO, з якої колись прийшов у Зе!команду,
– йдеться у повідомленні.

За інформацією ексколеги Гончарука, зустріч була настільки закритою, що міністри сиділи в підвальному приміщенні. Це єдина кімната офісу, у якій немає вікон.

Тоді експрем’єр поділився висновками, які зробив після розмови з Володимиром Зеленським. Гончарук заявив, що незабаром втратить посаду. Та додав, що президент начебто "готовий залишити усіх міністрів у наступному уряді, крім Бородянського".

Хто був присутній на зустрічі

Тоді ще очільник уряду запросив на неї приблизно чверть членів Кабміну:

  • ексміністра енергетики Олексія Оржеля;
  • міністра юстиції Дениса Малюську;
  • віцепрем’єра Дмитра Кулебу;
  • міністра культури Володимира Бородянського;
  • міністра інфраструктури Владислава Криклія;
  • ексміністерку освіти Ганну Новосад.

Що відомо про відставку Гончарука

Автор: Олег Терещенко
Теги: Володимир Зеленський Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук – новини Новини України Новини політики
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