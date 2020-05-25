Гончарук перед відставкою провів таємну зустріч з деякими міністрами: деталі
Олексій Гончарук напередодні своєї відставки зібрав у підвальному приміщенні організації, де раніше працював, частину міністрів свого уряду. На зустрічі він розповів колегам, що незабаром втратить посаду прем’єр-міністра.
Чому Гончарук зібрав таємну зустріч
Колишній прем’єр 28 лютого зрозумів, що його роботі в Кабміні прийшов кінець, пише "Українська правда" з посиланням на слова колишнього колеги Гончарука по уряду.
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Того дня він зібрав у таємному форматі частину міністрів – на Подолі в офісі організації BRDO, з якої колись прийшов у Зе!команду,
– йдеться у повідомленні.
За інформацією ексколеги Гончарука, зустріч була настільки закритою, що міністри сиділи в підвальному приміщенні. Це єдина кімната офісу, у якій немає вікон.
Тоді експрем’єр поділився висновками, які зробив після розмови з Володимиром Зеленським. Гончарук заявив, що незабаром втратить посаду. Та додав, що президент начебто "готовий залишити усіх міністрів у наступному уряді, крім Бородянського".
Хто був присутній на зустрічі
Тоді ще очільник уряду запросив на неї приблизно чверть членів Кабміну:
- ексміністра енергетики Олексія Оржеля;
- міністра юстиції Дениса Малюську;
- віцепрем’єра Дмитра Кулебу;
- міністра культури Володимира Бородянського;
- міністра інфраструктури Владислава Криклія;
- ексміністерку освіти Ганну Новосад.
Що відомо про відставку Гончарука
- Верховна Рада 4 березня більшістю голосів відправила у відставку уряду Гончарука. Новим прем'єром став Денис Шмигаль.
- Формальною причиною відставки Гончарука президент у Верховній Раді назвав відсутність досвіду.
- Експрем'єр-міністр погодився написати заяву на звільнення, хоча міг цього не робити, адже за законом мав право працювати ще пів року.