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      Гончарук анонсировал появление качественных дорог в Украине за 3-5 лет

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      Гончарук анонсировал появление качественных дорог между городами в Украине за 3-5 лет / Getty Images

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что за следующие 3-5 лет в Украине должны появиться качественные дороги, которые соединят все крупные города. Это произойдет после смены кадров в соответствующих учреждениях.

      "Наша главная задача – соединить качественными дорогами все крупные города, областные центры за следующие 3-5 лет", – сказал Гончарук в эфире программы "Право на власть".

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      Он также призвал нового главу Укравтодора Александра Кубракова изменить руководящий состав областных структур.

      "Я призываю новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезопасности максимально быстро обновить руководящий состав в областях. Потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в большинстве или представляли интересы "смотрящих", или закрывали на это глаза", – подчеркнул премьер.

      Он также убежден, что благодаря качественной кадровой политике снизится стоимость строительства дорог и их эксплуатации. При этом Гончарук заверил, что правительство не будет вмешиваться в проведение тендеров и поиск подрядчиков, которые будут строить дороги.

      С марта 2020 года премьер анонсировал "большое строительство" автодорог.

      Заметим, что в госбюджете на 2020 год на дорожную инфраструктуру заложили 73,7 миллиарда гривен. Еще 450 миллионов евро на строительство дорог Кабмин взял в кредит от Европейского инвестиционного банка.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Авто Алексей Гончарук Укравтодор Дороги
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