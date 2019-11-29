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      Гончарук анонсував появу якісних доріг в Україні за 3-5 років

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      Гончарук анонсував появу якісних доріг між містами в Україні за 3-5 років / Getty Images

      Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що за наступні 3-5 років в Україні мають з’явитися якісні дороги, які з’єднають всі великі міста. Це відбудеться після зміни кадрів у відповідних установах.

      "Наша головна задача – поєднати якісними дорогами всі великі міста, обласні центри за наступні 3-5 років", – сказав Гончарук в ефірі програми "Право на владу".

      До теми: В Україні припинять робити ямковий ремонт доріг

      Він також закликав нового очільника Укравтодору Олександра Кубракова змінити керівний склад обласних структур.

      "Я закликаю нових керівників Укравтодору й Укртрансбезпеки максимально швидко оновити керівний склад в областях. Тому що я переконаний, що ті люди, які працювали там досі, у більшості або представляли інтереси "смотрящих", або закривали на це очі", – наголосив прем’єр.

      Він також переконаний, що завдяки якісній кадровій політиці знизиться вартість будівництва доріг та їхньої експлуатації. При цьому Гончарук запевнив, що уряд не втручатиметься у проведення тендерів та процес пошуку підрядників, які будуватимуть дороги.

      З березня 2020 року прем’єр анонсував "велике будівництво" автошляхів.

      Зауважимо, що у держбюджеті на 2020 рік на дорожню інфраструктуру заклали 73,7 мільярда гривень. Ще 450 мільйонів євро на будівництво доріг Кабмін взяв у кредит від Європейського інвестиційного банку.

      Дізнайтеся, коли в Україні з’являться платні дороги

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Дороги Укравтодор Авто
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