Гончарук анонсував появу якісних доріг в Україні за 3-5 років

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що за наступні 3-5 років в Україні мають з’явитися якісні дороги, які з’єднають всі великі міста. Це відбудеться після зміни кадрів у відповідних установах.

"Наша головна задача – поєднати якісними дорогами всі великі міста, обласні центри за наступні 3-5 років", – сказав Гончарук в ефірі програми "Право на владу".

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Він також закликав нового очільника Укравтодору Олександра Кубракова змінити керівний склад обласних структур.

"Я закликаю нових керівників Укравтодору й Укртрансбезпеки максимально швидко оновити керівний склад в областях. Тому що я переконаний, що ті люди, які працювали там досі, у більшості або представляли інтереси "смотрящих", або закривали на це очі", – наголосив прем’єр.

Він також переконаний, що завдяки якісній кадровій політиці знизиться вартість будівництва доріг та їхньої експлуатації. При цьому Гончарук запевнив, що уряд не втручатиметься у проведення тендерів та процес пошуку підрядників, які будуватимуть дороги.

З березня 2020 року прем’єр анонсував "велике будівництво" автошляхів.

Зауважимо, що у держбюджеті на 2020 рік на дорожню інфраструктуру заклали 73,7 мільярда гривень. Ще 450 мільйонів євро на будівництво доріг Кабмін взяв у кредит від Європейського інвестиційного банку.

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