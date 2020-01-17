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      Гончарук не держится за должность: Шуляк отреагировала на решение Зеленского

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      Премьер-министр Алексей Гончарук встретился с президентом Владимиром Зеленским. Глава государства рассмотрел обращение главы правительства об увольнении и заявил, что его отставки пока не хочет, но требует от правительства решения ряда неотложных задач.

      Представитель правительства в Верховной Раде Елена Шуляк в эфире 24 канала заявила, что заявление Гончарука об отставке – это взвешенный и мужественный шаг.

      К слову: Зеленский встретился с Гончаруком: о чем говорили

      "Он доказывает то, что он является командным игроком большой президентской команды. Ведь именно президент представлял Гончарука парламенту перед тем, как мы в парламенте отдавали за него голоса", – отметила Шуляк.

      По ее словам, партия уверена, что именно Гончарук реализует президентскую программу, с которой он шел на выборы.

      "Для того, чтобы после скандала с пленками снять все вопросы, которые касаются доверия и уважения к президенту, Гончарук принял решение написать это заявление. Этим он подчеркивает, что не держится за должность и может делать такие поступки", – добавила депутат.

      Что известно об отставке Гончарука: коротко

      15 января в сети появились несколько частей аудиозаписи разговоров, одним из участников которых является якобы премьер Алексей Гончарук. На записях глава правительства называет себя "профаном" в экономике и говорит про "примитивное понимание экономических процессов" президента Зеленского.

      Все записи выложил подозрительный ютуб-канал "Как обмануть президента". А возмущение в соцсетях начали разгонять депутаты так называемой "группы Коломойского" в "Слуге народа" – Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий.

      На следующий день Гончарук написал заявление об отставке и передал ее президенту. Однако, согласно Конституции и законодательству, назначает и отправляет в отставку премьера именно Верховная Рада. Вечером между Зеленским и Гончаруком состоялась встреча, где глава государства заявил, что не принимает его заявление об увольнении и дает шанс.

       

       

      Зеленский встретился с Гончаруком: о чем говорили
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Прослушка Гончарука Алексей Гончарук Владимир Зеленский Кабинет Министров Украины Слуга народа
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