Гончарук не тримається за посаду: Шуляк відреагувала на рішення Зеленського

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Глава держави розглянув звернення очільника уряду про звільненя та заявив, що його відставки поки не хоче, але вимагає в уряду вирішення низки невідкладних завдань.

Представниця уряду у Верховній Раді Олена Шуляк в ефірі 24 каналу заявила, що заява Гончарука про відставку – це виважений та мужній крок.

До слова: Зеленський зустрівся з Гончаруком: про що говорили

"Він доводить те, що він є командним гравцем великої президентської команди. Адже саме президент представляв Гончарука парламенту перед тим, як ми в парламенті віддавали за нього голоси", – наголосила Шуляк.

За її словами, партія впевнена, що саме Гончарук реалізує президентську програму, з якою він йшов на вибори.

"Для того, щоб після скандалу з плівками зняти всі питання, які стосуються довіри та поваги до президента, Гончарук прийняв рішення написати цю заяву. Цим він підкреслює, що не тримається за посаду і може робити такі вчинки", – додала депутатка.

Що відомо про відставку Гончарука: коротко

15 січня в мережі з'явились кілька частин аудіозапису розмов, одним із учасників яких є нібито прем'єр Олексій Гончарук. На записах глава уряду називає себе "профаном" в економіці та говорить про "примітивне розуміння економічних процесів" президента Зеленського.



Всі записи виклав підозрілий ютуб-канал "Як обдурити президента". А обурення в соцмережах почали розганяти депутати так званої "групи Коломойського" у "Слузі народу" – Олександр Дубінський, Максим Бужанський і Олександр Куницький.



Наступного дня Гончарук написав заяву про відставку та передав її президенту. Однак, згідно з Конституцією та законодавством, призначає і відправляє у відставку прем'єра саме Верховна Рада. Ввечері між Зеленським та Гончаруком відбулась зустріч, де глава держави заявив, що не приймає його заяву про звільнення та дає шанс.