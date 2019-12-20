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      Гончарук объяснил, почему Кабмин срочно собирался из-за лотереи

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      Гончарук: Рада не смогла, поэтому правительство решило переломить схему нелегальных лотерей / fakty.com.ua

      Премьер-министр Украины рассказал, что Кабинет министров ожидал принятия Верховной Радой закона о легализации игорного бизнеса. Впрочем, когда стало понятно, что этого не произойдет, решил самостоятельно бороться с нелегальными игорными заведениями.

      Поэтому во время своего заседания в пятницу, 20 декабря, Кабмин решил прекратить лицензии распространителей лотерей, под которыми работали залы с игровыми автоматами, объяснил Гончарук во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

      К слову: Гончарук собрал Кабмин на экстренное заседание, чтобы решить вопрос лотерей

      Мы рассчитывали на то, что парламент достаточно быстро рассмотрит закон, который создаст нормальную экосистему для игорного бизнеса. Когда поняли, что эта история затягивается, мы по поручению президента внимательно посмотрели на юридическую позицию, которая там есть,
      – рассказал премьер.

      По его словам, правительство на своем заседании приняло решение, что нужно ломать "юридическую конструкцию" представителей нелегального игорного бизнеса.

      "Раньше они делали вид, что не знаем, кто распространители лотерей. Формально в старых лицензионных условиях было написано, что распространители лотерей имеют право работать. Сейчас правительство прекратило распространение старых лицензионных условий для таких распространителей", – заявил Алексей Гончарук.

      Что еще известно о борьбе с нелегальным игорным бизнесом?С самого утра пятницы, 20 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук провел внеочередное заседание Кабинета министров. На нем решался вопрос борьбы с нелегальным игорным бизнесом.

      По результатам заседания Гончарук заявил, что с ним будет покончено. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что все игорные заведения будут закрыты с 16 часов.

      Вместо этого правоохранители начали борьбу с нелегальным игорным бизнесом еще в ночь на 20 декабря – СБУ накрыла 43 нелегальных заведения в 6 городах Украины.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Верховная Рада Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Законодательство Игорный бизнес
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