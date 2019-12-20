Гончарук пояснив, чому Кабмін терміново збирався через лотереї

Прем'єр-міністр України розповів, що Кабінет міністрів очікував на ухвалення Верховною Радою закону про легалізацію грального бізнесу. Втім коли стало зрозуміло, що цього не станеться, вирішив самотужки боротися з нелегальними гральними закладами.

Тому під час свого засідання у п'ятницю, 20 грудня, Кабмін вирішив припинити ліцензії розповсюджувачів лотерей, під якими працювали зали з ігровими автоматами, пояснив Гончарук під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

До слова: Гончарук зібрав Кабмін на екстрене засідання, щоб вирішити питання лотерей

Ми розраховували на те, що парламент досить швидко розгляне закон, який створить нормальну еко-систему для грального бізнесу. Коли зрозуміли, що ця історія затягується, ми за дорученням президента уважніше подивилися на юридичну позицію, яка там є,

– розповів прем'єр.

За його словами, уряд на своєму засіданні ухвалив рішення, що потрібно ламати "юридичну конструкцію" представників нелегального грального бізнесу.

"Раніше вони вдавали, що є розповсюджувачами лотерей. Формально у старих ліцензійних умовах було написано, що розповсюджувачі лотерей мають право працювати. Наразі уряд припинив поширення старих ліцензійних умов для таких розповсюджувачів", – заявив Олексій Гончарук.

Що ще відомо про боротьбу з нелегальним гральним бізнесом?З самого ранку п'ятниці, 20 грудня, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук провів позачергове засідання Кабінету міністрів. На ньому саме вирішувалося питання боротьби з нелегальним гральним бізнесом.



За результатами засідання Гончарук заявив, що з ним буде покінчено. Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що усі гральні заклади буде закрито з 16 години.



Натомість правоохоронці розпочали боротьбу з нелегальним гральним бізнесом ще у ніч на 20 грудня – СБУ накрила 43 нелегальні заклади у 6 містах України.