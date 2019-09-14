Гончарук рассказал, как Зеленский назначал его премьером

Еще пол года назад у Гончарука было "очень призрачное отношение" к президенту Владимиру Зеленскому. Теперь премьер убежден, что "выбор украинского народа является очень-очень правильным".

Алексей Гончарук рассказал на конференции YES, что решение о назначении его премьер-министром было принято не по результатам собеседования, а в ходе встречи команды.

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Гончарук сказал, что накануне он много работал с Зеленским. Президент видел команду, с которой работает премьер.

Все это наше окружение очень ему нравилось. И наконец, когда мы как команда, как партнеры сели друг напротив друга, он говорит: "Ок, кто возьмет на себя ответственность за правительство? Можешь?". Я говорю: "Хорошо, я могу",

– вспомнил Гончарук.

Премьер-министр Украины добавил, что Зеленский – это политический лидер новой команды.

Для меня лично он является таким камертоном, я по нему сверяю правильность курса,

– подчеркнул политик.

Он добавил, что очень верит в Зеленского, потому что он "очень порядочный и умный человек".

В первый день работы новой Верховной Рады 29 августа на должность премьер-министра избрали Алексея Гончарука. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Что известно о Гончаруке – читайте здесь.



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