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      Гончарук рассказал, как Зеленский назначал его премьером

      19 Читати новину українською
      У Гончарука было "очень призрачное отношение" к Зеленскому
      У Гончарука было "очень призрачное отношение" к Зеленскому / rbc.ua

      Еще пол года назад у Гончарука было "очень призрачное отношение" к президенту Владимиру Зеленскому. Теперь премьер убежден, что "выбор украинского народа является очень-очень правильным".

      Алексей Гончарук рассказал на конференции YES, что решение о назначении его премьер-министром было принято не по результатам собеседования, а в ходе встречи команды.

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      Гончарук сказал, что накануне он много работал с Зеленским. Президент видел команду, с которой работает премьер.

      Все это наше окружение очень ему нравилось. И наконец, когда мы как команда, как партнеры сели друг напротив друга, он говорит: "Ок, кто возьмет на себя ответственность за правительство? Можешь?". Я говорю: "Хорошо, я могу",
      – вспомнил Гончарук.

      Премьер-министр Украины добавил, что Зеленский – это политический лидер новой команды.

      Для меня лично он является таким камертоном, я по нему сверяю правильность курса,
      – подчеркнул политик.

      Он добавил, что очень верит в Зеленского, потому что он "очень порядочный и умный человек".

      В первый день работы новой Верховной Рады 29 августа на должность премьер-министра избрали Алексея Гончарука. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский. Что известно о Гончаруке – читайте здесь.

       


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      Теги: Кабинет Министров Украины Алексей Гончарук Форум YES 2019 в Киеве Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики
      Источник: 24 канал
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