Алексей Гончарук назвал главные задачи своего правительства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что главной задачей его Кабинета министров будет создание возможности для украинцев быть честными друг перед другом и перед самими собой. По его словам, настоящее счастье – иметь возможность выбирать.

Украинцы в этом плане счастливый народ, поскольку у них есть такая возможность, заявил Гончарук во время форума YES 2019.

К слову: Счастье – это видеть вора на нарах, а не на Мальдивах, – Зеленский

Я хочу, чтобы украинцы получили возможность быть честными перед самими собой. Это и есть главная задача нового украинского правительства,

– сказал премьер.

Он подчеркнул, что не хочет, чтобы водители ездили по украинским дорогам на перегруженных фурах, чтобы заработать деньги, чтобы журналисты не соглашались плодить фейки, чтобы заработать на жизнь, чтобы крупный бизнес был вынужден придумывать несуществующие фирмы за рубежом, чтобы выводить деньги.

"Маркером того, что доверие возвращается, станет сигнал, когда крупный бизнес начнет инвестировать в Украину, а не только иностранные инвесторы. Правительство ставит себе за цель открыть рынок земли, либерализовать трудовые отношения, навести порядок с монополиями, ввести механизмы защиты окружающей среды и решить проблему демографии", – резюмировал Гончарук.

ФОРУМ YES 2019: