Олексій Гончарук назвав головні завдання свого уряду

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що головний завданням його Кабінету міністрів буде створення можливості для українців бути чесними одне перед одними та перед самими собою. За його словами, справжнє щастя – мати можливість обирати.

Українці в цьому плані щасливий народ, оскільки у них є така можливість, заявив Гончарук під час форуму YES 2019.

До слова: Щастя – це бачити злодія на нарах, а не на Мальдівах, – Зеленський

Я хочу, щоб українці отримали можливість бути чесними перед самими собою. Це і є головне завдання нового українського уряду,

– сказав прем'єр.

Він наголосив, що не хоче, аби водії їздили по українських дорогах на перевантажених фурах, аби заробити гроші, щоб журналісти не погоджувалися плодити фейки, аби заробити на життя, щоб великий бізнес був змушений придумувати неіснуючі фірми за кордоном, аби виводити гроші.

"Маркером того, що довіра повертається, стане сигнал, коли великий бізнес почне інвестувати в Україну, а не тільки іноземні інвестори. Уряд ставить собі за мету відкрити ринок землі, лібералізувати трудові відносини, навести порядок з монополіями, ввести механізми захисту навколишнього середовища і вирішити проблему демографії", – резюмував Гончарук.