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      Гончарук розповів, як Зеленський призначав його прем'єром

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      У Гончарука було "дуже примарне ставлення" до Зеленського
      У Гончарука було "дуже примарне ставлення" до Зеленського / rbc.ua

      Ще пів року тому в Гончарука було "дуже примарне ставлення" до президента Володимира Зеленського. Тепер прем'єр переконаний, що "вибір українського народу є дуже-дуже правильним".

      Олексій Гончарук розповів на конференції YES, що рішення про призначення його прем'єр-міністром було прийнято не за результатами співбесіди, а в ході зустрічі команди.

      Читайте також: Олексій Гончарук назвав головні завдання свого уряду

      Гончарук сказав, що напередодні він багато працював із Зеленським. Президент бачив команду, з якою працює прем’єр.

      Все це наше середовище дуже йому подобалося. І зрештою, коли ми як команда, як партнери сіли один напроти одного, він говорить: "Ок, хто візьме на себе відповідальність за уряд? Можеш?". Я кажу: "Добре, я можу",
      – пригадав Гончарук.

      Прем’єр-міністр України додав, що Зеленський – це політичний лідер нової команди.

      Для мене особисто він є таким камертоном, я по ньому звіряю правильність курсу,
      – наголосив політик.

      Він додав, що дуже вірить у Зеленського, бо він "дуже порядна та розумна людина".

      У перший день роботи нової Верховної Ради 29 серпня на посаду прем'єр-міністра обрали Олексія Гончарука. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський. Що відомо про Гончарука – читайте тут.


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      Теги: Форум YES 2019 у Києві Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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