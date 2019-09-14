Гончарук розповів, як Зеленський призначав його прем'єром

Ще пів року тому в Гончарука було "дуже примарне ставлення" до президента Володимира Зеленського. Тепер прем'єр переконаний, що "вибір українського народу є дуже-дуже правильним".

Олексій Гончарук розповів на конференції YES, що рішення про призначення його прем'єр-міністром було прийнято не за результатами співбесіди, а в ході зустрічі команди.

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Гончарук сказав, що напередодні він багато працював із Зеленським. Президент бачив команду, з якою працює прем’єр.

Все це наше середовище дуже йому подобалося. І зрештою, коли ми як команда, як партнери сіли один напроти одного, він говорить: "Ок, хто візьме на себе відповідальність за уряд? Можеш?". Я кажу: "Добре, я можу",

– пригадав Гончарук.

Прем’єр-міністр України додав, що Зеленський – це політичний лідер нової команди.

Для мене особисто він є таким камертоном, я по ньому звіряю правильність курсу,

– наголосив політик.

Він додав, що дуже вірить у Зеленського, бо він "дуже порядна та розумна людина".

У перший день роботи нової Верховної Ради 29 серпня на посаду прем'єр-міністра обрали Олексія Гончарука. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський. Що відомо про Гончарука – читайте тут.



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