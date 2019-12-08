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      Гончарук рассказал о встрече с украинскими олигархами

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      Гончарук встречался с Коломойским, Ахметовым и Пинчуком / GettyImages

      Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что встречался с украинскими олигархами, в частности Игорем Коломойским, Ринатом Ахметовым и Виктором Пинчуком. Он пытался понять, как работают "самые крупные налогоплательщики" Украины.

      С Игорем Коломойским Гончарук встречался дважды – один раз на Банковой, другой в здании правительства, заявил он в интервью "РБК-Украина".

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      Я встречался с Ахметовым, с Жеваго, с Косюком, с Пинчуком, со всеми крупнейшими агрохолдингами. Я хочу понять логику деятельности каждого крупного игрока и бизнесмена, который работает в стране,
      – сообщил премьер-министр.

      Темой встреч было виденье бизнеса в Украине. По мнению Гончарука, все крупные бизнес-игроки, должны делать все от них зависящее, чтобы страна начала расти, потому что их активы от этого только увеличатся.

      Гончарук считает, что украинских олигархов не стоит демонизировать, поскольку они должны быть максимально вовлечены в "честные правила игры".

      "Задача правительства – создать условия, при которых максимальное количество игроков будет вовлечено в честные правила игры и экономический рост", – добавил он.

      О встрече Коломойского с Зеленским

      Состоялась в сентябре. Кроме Зеленского, при разговоре присутствовали глава Офиса Президента Богдан, премьер Гончарук, первый помощник президента Шефир и другие высокопоставленные лица. По словам президента, на встрече с Коломойским они обсуждали вопросы энергетики и возможность снижения тарифов на коммунальные услуги.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Алексей Гончарук Новости политики Виктор Пинчук Ринат Ахметов Игорь Коломойский
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