Гончарук розповів про зустрічі з українськими олігархами

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що зустрічався з українськими олігархами, зокрема Ігорем Коломойським, Рінатом Ахметовим та Віктором Пінчуком. Він намагався зрозуміти, як працюють "найбільші платники податків" України.

З Ігорем Коломойським Гончарук зустрічався двічі – один раз на Банковій, інший у будівлі уряду, заявив він в інтерв’ю "РБК-України".

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Я зустрічався з Ахметовим, з Жеваго, з Косюком, з Пінчуком, з усіма найбільшими агрохолдингами. Я хочу зрозуміти логіку діяльності кожного великого гравця і бізнесмена, який працює в країні,

– повідомив прем'єр-міністр.

Темою зустрічей було бачення бізнесу в Україні. На думку Гончарука, всі великі бізнес-гравці, повинні робити все від них залежне, щоб країна почала рости, тому що їхні активи від цього тільки збільшаться.

Гончарук вважає, що українських олігархів не варто демонізувати, оскільки вони повинні бути максимально залучені в "чесні правила гри".

"Завдання уряду – створити умови, при яких максимальна кількість гравців буде залучено в чесні правила гри та економічне зростання", – додав він.

Про зустріч Коломойського зі Зеленським

Відбулася у вересні. Окрім Зеленського, на розмові були присутні глава Офісу Президента Богдан, прем'єр Гончарук, перший помічник президента Шефір та інші високопосадовці. За словами президента, на зустрічі з Коломойським вони обговорювали питання енергетики та можливість зниження тарифів на комунальні послуги.