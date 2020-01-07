Гончарук вместе со скаутами "Пласта" поздравил украинцев с Рождеством
Скауты из организации "Пласт" посетили правительство с колядками. Вместе с ними премьер Алексей Гончарук поздравил украинцев с Рождеством и пожелал сил, мудрости и преодоления всех вызовов, какие бы перед Украиной не возникли.
Поздравление с Рождеством разместили на официальной странице главы украинского правительства Алексея Гончарука.
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Смотрите трогательное поздравление украинцев с праздником от скаутов и премьер-министра:
Ранее премьер в отдельном посте написал поздравление с Рождеством.
Украинцев с Рождеством также поздравил Президент Украины Владимир Зеленский и глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.
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