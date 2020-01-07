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      Гончарук вместе со скаутами "Пласта" поздравил украинцев с Рождеством

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      Алексей Гончарук – глава Кабинета Министров Украины / Фейсбук Алексея Гончарука

      Скауты из организации "Пласт" посетили правительство с колядками. Вместе с ними премьер Алексей Гончарук поздравил украинцев с Рождеством и пожелал сил, мудрости и преодоления всех вызовов, какие бы перед Украиной не возникли.

      Поздравление с Рождеством разместили на официальной странице главы украинского правительства Алексея Гончарука.

      Обратите внимание: Колядки для детей: тексты песен на украинском языке

      Смотрите трогательное поздравление украинцев с праздником от скаутов и премьер-министра:

      Ранее премьер в отдельном посте написал поздравление с Рождеством.

      Украинцев с Рождеством также поздравил Президент Украины Владимир Зеленский и глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

      К теме: Украинские спасатели спели противопожарную колядку: праздничное видео

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Рождество Новости Украины Пласт Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины
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