Гончарук разом зі скаутами "Пласту" привітав українців із Різдвом
Скаути з організації "Пласт" завітали до уряду з колядками. Разом із ними прем'єр Олексій Гончарук привітав українців із Різдвом та побажав сил, мудрості та подолання усіх викликів, які б перед Україною не виникли.
Привітання з Різдвом розмістили на офіційній сторінці голови українського уряду Олексія Гончарука.
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Дивіться зворушливе привітання українців зі святом від скаутів та прем'єр-міністра:
Раніше прем'єр в окремому пості написав привітання із Різдвом.
Українців із Різдвом також привітав Президент України Володимир Зеленський та голова Православної церкви України митрополит Епіфаній.
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