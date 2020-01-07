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      Гончарук разом зі скаутами "Пласту" привітав українців із Різдвом

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      Олексій Гончарук – голова Кабінету Міністрів України / Фейсбук Олексія Гончарука

      Скаути з організації "Пласт" завітали до уряду з колядками. Разом із ними прем'єр Олексій Гончарук привітав українців із Різдвом та побажав сил, мудрості та подолання усіх викликів, які б перед Україною не виникли.

      Привітання з Різдвом розмістили на офіційній сторінці голови українського уряду Олексія Гончарука

      Зверніть увагу: Колядки для дітей: тексти пісень українською мовою

      Дивіться зворушливе привітання українців зі святом від скаутів та прем'єр-міністра:

      Раніше прем'єр в окремому пості написав привітання із Різдвом. 

      Українців із Різдвом також привітав Президент України Володимир Зеленський та голова Православної церкви України митрополит Епіфаній

      До теми: Українські рятувальники заспівали протипожежну колядку: святкове відео

      Різдво Христове: щирі картинки-привітання
      сьогодні
      13674
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Різдво Олексій Гончарук Пласт Кабінет Міністрів України
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