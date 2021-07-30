Во время демонстрации митингующий въехал на своем мотоцикле в 3 полицейских. Во время наезда он держал в руках флаг с популярным тогда лозунгом "Освободи Гонконг, революция нашего времени".

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27 июля 2021 года состоялось судебное заседание по этому делу. Впрочем судили Тонг Инкита не за нанесение травм правоохранителям. Верховный суд Гонконга постановил, что надпись на знамени является подстрекательством к сепаратизму.

Сторона защиты пыталась доказать, что подзащитный не имел в виду отделение от Китая. Впрочем их аргументы были отклонены. Местное издание Hong Kong Free Press сообщило, что заседание суда прошло без присяжных. Самому подсудимому отказали в залоге, что полностью противоречит правовой традиции Гонконга.

Адвокат Тонг Инкита уже заявил, что они будут обжаловать приговор. Впрочем, по мнению международных экспертов, это первое дело является показательным. Такие приговоры ожидают и других задержанных, обвиняемых по закону о нацбезопасности.

Китай будут осуждать, но это не будет иметь никаких последствий, – Таран

В Соединенных Штатах уже осудили приговор гонконгского суда. В Белом Доме подчеркнули, что закон о национальной безопасности используют как политическое оружие – чтобы заставить несогласных замолчать.

Закон о нацбезопасности: что известно? В июле 2020 года Китай принял закон о национальной безопасности Гонконга. Согласно ему, КНР сможет наказывать в обход местного правительства за любые действия, которые считает угрозой. Документ предусматривает наказание за призывы к независимости территории и критические высказывания по отношению к власти материкового Китая. Задержанным даже может грозить пожизненное заключение. Против закона о нацбезопасности выступил ряд стран Евросоюза, США. В частности Конгресс США одобрил соответствующие санкции против Китая.

По словам политолога Макара Тарана, осуждение со стороны Запада не будет иметь для Китая каких-то фатальных или критических последствий. Ведь КНР продолжает творить свою международную идентичность – страны с сильной авторитарной властью, которая достигает экономических и социальных успехов.

Сейчас это для Китая намного важнее, чем внешний резонанс относительно того, кого посадили и как нарушили права человека,

– отметил он.

Эксперт также предположил, что несмотря на все события, Гонконг и дальше будет оставаться важным инвестиционно-торговым, финансовым хабом. Возможно, какая-то часть американского бизнеса испугается, и свою деятельность там частично свернет. "Хотя сейчас отношения с Гонконгом – это отношения с Китаем", – подчеркнул Таран.

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