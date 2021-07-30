Під час демонстрації мітингувальник в'їхав на своєму мотоциклі у 3 поліцейських. Під час наїзду він тримав у руках прапор з популярним тоді гаслом «Звільни Гонконг, революція нашого часу".

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У Гонконгу винесли перший вирок учаснику протестів

27 липня 2021 року відбулося судове засідання в цій справі. Втім судили Тонг Інкіта не за завдання травм правоохоронцям. Верховний суд Гонконгу постановив, що надпис на стягу є підбурюванням до сепаратизму.

Сторона захисту намагалася довести, що підзахисний не мав на увазі відділення від Китаю. Втім їхні аргументи було відхилено. Місцеве видання Hong Kong Free Press повідомило, що засідання суду пройшло без присяжних. Самому підсудному відмовили у заставі, що повністю суперечить правовій традиції Гонконгу.

Адвокат Тонг Інкіта вже заявив, що вони будуть оскаржувати вирок. Втім, на думку міжнародних експертів, ця перша справа є показовою. Такі вироки очікують й інших затриманих, яких обвинувачують за законом про нацбезпеку.

Китай будуть засуджувати, але це не матиме ніяких наслідків, – Таран

У Сполучених Штатах вже засудили вирок гонконзького суду. У Білому Домі підкреслили, що закон про національну безпеку використовують як політичну зброю – аби змусити незгодних замовкнути.

Закон про нацбезпеку: що відомо?

У липні 2020 року зможе карати в обхід місцевого уряду за будь-які дії, які вважає загрозою.



Документ передбачає покарання за з аклики до незалежності території та критичні висловлювання щодо влади материкового Китаю. Затриманим навіть може загрожувати довічне ув'язнення.



Проти закону про нацбезпеку виступила низка країн Євросоюзу, Сполучені Штати. Зокрема У липні 2020 року Китай ухвалив закон про національну безпеку Гонконгу. Згідно з ним, КНРаклики до незалежності території та критичні висловлювання щодо влади материкового Китаю. Затриманим навіть може загрожувати довічне ув'язнення.Проти закону про нацбезпеку виступила низка країн Євросоюзу, Сполучені Штати. Зокрема Конгрес США схвалив відповідні санкції проти Китаю.

За словами політолога Макара Тарана, засудження з боку Заходу не матиме для Китаю якихось фатальних чи критичних наслідків. Адже КНР продовжує творити свою міжнародну ідентичність – країни з сильною авторитарною владою, яка досягає економічних і соціальних успіхів.

Зараз це для Китаю набагато важливіше, ніж зовнішній резонанс щодо того, кого посадили і як порушили права людини,

– відзначив він.

Експерт також припустив, попри всі події, Гонконг і далі буде залишатися важливим інвестиційно-торговельним, фінансовим хабом. Можливо, якась частина американського бізнесу злякається, і свою діяльність там частково згорне. "Хоча зараз відносини з Гонконгом – це відносини з Китаєм", – підкреслив Таран.

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