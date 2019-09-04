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      Гонтареву принудительно доставят на допрос в ГБР

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      Гонтареву принудительно доставят на допрос в качестве подозреваемого по делу Курченко
      Гонтареву принудительно доставят на допрос в качестве подозреваемого по делу Курченко / newsone.ua

      Экс-главу Нацбанка Украины Валерий Гонтареву принудительно приведут на допрос в Государственное бюро расследований в рамках расследования дела о злоупотреблениях служебными полномочиями. Такое решение принял Печерский райсуд Киева.

      "Действительно, есть решение суда о принудительном приводе Гонтаревой на допрос в ГБР", – сказала агентству "Интерфакс-Украина" прессекретар ГБР Анжелика Иванова.

       Важно: Гонтареву в Лондоне сбила машина

      Она добавила, что ГБР поручает оперативным подразделениям других правоохранительных органов выполнить решение суда и принять меры для принудительного привода Гонтаревой на допрос. При этом пресс-секретарь бюро не уточнила, каким именно образом экс-главу НБУ могут принудительно доставить на допрос.

      Почему ГБР хочет допросить Валерию Гонтареву?

      В августе 2019 года ГПУ вызвала Гонтареву на допрос в качестве подозреваемого по делу о легализации группировкой олигарха Сергея Курченко денег окружения президента-беглеца Виктора Януковича. Однако Гонтарева заявила, что не пойдет на допрос, в то же время ждет следователей в Лондоне.

      Перед этим экс-владелец "Приватбанка" Игорь Коломойский заявлял, что готов организовать прилет Гонтаревой в Украину в частном порядке. На это Гонтарева сказала, что считает заявление олигарха угрозой. Напомним, что с октября 2018 года экс-глава НБУ проживает в Лондоне, где работает в Институте международных отношений Лондонской школы экономики.

      Кстати, именно во время пребывания Гонтаревой в должности главы НБУ и состоялась национализация "Приватбанка".

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      Теги: Расследования Новости Украины Новости политики НБУ Государственное бюро расследований Сергей Курченко Валерия Гонтарева
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