20:15
4 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Осіннє загострення Поклонської. Путін зіпсував дітям День знань
      Вєсті Кремля
      22:16, 3 вересня
      Вєсті.UA: Аваков передає досвід. Акустична зброя Ляшка
      Вєсті.UA
      20:11, 3 вересня
      Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВІТАЛІЙ КЛИЧКО ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Гонтареву примусово доставлять на допит до ДБР

      1098 Читать новость на русском
      Гонтареву примусово доставлять на допит як підозрювану у справі Курченка
      Гонтареву примусово доставлять на допит як підозрювану у справі Курченка / newsone.ua

      Ексголову Нацбанку України Валерію Гонтареву примусово приведуть на допит у Державне бюро розслідувань у межах розслідування справи про зловживання службовими повноваженнями. Таке рішення схвалив Печерський райсуд Києва.

      "Справді, є рішення суду про примусовий привід Гонтаревої на допит в ДБР", – сказала агентству Інтерфакс-Україна прессекретар ДБР Анжеліка Іванова.

      Важливо: Гонтареву в Лондоні збило авто

      Вона додала, що ДБР доручає оперативним підрозділам інших правоохоронних органів виконати рішення суду і вжити заходів для примусового приводу Гонтаревої на допит. При цьому речниця бюро не уточнила, яким саме чином ексголову НБУ можуть примусово доставити на допит.

      Чому ДБР хоче допитати Валерію Гонтареву?

      У серпні 2019 року ГПУ викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.

      Перед цим ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну у приватному порядку. На це Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою. Нагадаємо, що з жовтня 2018 року ексголова НБУ проживає в Лондоні, де працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.

      До речі, саме під час перебування Гонтаревої на посаді голови НБУ і відбулася націоналізація "Приватбанку".

      blog_ava
      Як змінився Київ за 5 років правління Кличка
      сьогодні
      11811
      Теги: Новини України Новини політики Валерія Гонтарева Сергій Курченко Державне бюро розслідувань НБУ Розслідування
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Законодавчі народні ініціативи: що це означає і як реалізовуватиметься
      сьогодні , 20:06 Законодавчі народні ініціативи: що це означає і як реалізовуватиметься
      Інна Жолобович 34
      Будівля уряду стане відкритішою: що варто знати по хмарочос на Грушевського
      сьогодні , 19:33 Будівля уряду стане відкритішою: що варто знати по хмарочос на Грушевського
      709
      Як продовжити термін експлуатації пральної машинки
      сьогодні , 09:00 Як продовжити термін експлуатації пральної машинки
      1808
      Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      сьогодні , 19:00 Режим Владимира Путина, вероятно, не переживет Brexit: детали
      Іван Яковина 1082
      Плани РФ та таємні пункти Мінських домовленостей: що українські хакери знайшли у листах Суркова
      сьогодні , 18:30 Плани РФ та таємні пункти Мінських домовленостей: що українські хакери знайшли у листах Суркова
      Віталій Дейнега 1320
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук