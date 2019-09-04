Гонтареву примусово доставлять на допит до ДБР

Ексголову Нацбанку України Валерію Гонтареву примусово приведуть на допит у Державне бюро розслідувань у межах розслідування справи про зловживання службовими повноваженнями. Таке рішення схвалив Печерський райсуд Києва.

"Справді, є рішення суду про примусовий привід Гонтаревої на допит в ДБР", – сказала агентству Інтерфакс-Україна прессекретар ДБР Анжеліка Іванова.

Важливо: Гонтареву в Лондоні збило авто

Вона додала, що ДБР доручає оперативним підрозділам інших правоохоронних органів виконати рішення суду і вжити заходів для примусового приводу Гонтаревої на допит. При цьому речниця бюро не уточнила, яким саме чином ексголову НБУ можуть примусово доставити на допит.

Чому ДБР хоче допитати Валерію Гонтареву?

У серпні 2019 року ГПУ викликала Гонтареву на допит як підозрювану у справі про легалізацію угрупованням олігарха Сергія Курченка грошей оточення президента-втікача Віктора Януковича. Проте Гонтарева заявила, що не піде на допит, натомість чекає на слідчих у Лондоні.

Перед цим ексвласник "Приватбанку" Ігор Коломойський заявляв, що готовий організувати приліт Гонтаревої в Україну у приватному порядку. На це Гонтарева сказала, що вважає заяву олігарха погрозою. Нагадаємо, що з жовтня 2018 року ексголова НБУ проживає в Лондоні, де працює в Інституті міжнародних відносин Лондонської школи економіки.

До речі, саме під час перебування Гонтаревої на посаді голови НБУ і відбулася націоналізація "Приватбанку".