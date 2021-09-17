В приложении содержался блок "Умное голосование", а также публиковались сообщения с сайта заключенного российского оппозиционера.

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ФБК ранее признали "экстремистской" организацией

В "Фонде борьбы с коррупцией", который возглавляет Алексей Навальный уверены это произошло из-за того, что ФБК в России признали экстремистской организацией. Еще с одним заявлением выступила российская генпрокуратура, мол, приложение нарушает законодательство и позволяет вмешиваться в выборы.

Путин устроил кампанию по шантажу в отношении технологических гигантов, посылая к ним приставов, угрожая многомиллионными штрафами и даже уголовными делами против сотрудников. Добился, так сказать,

– написали в телеграмме "команды Навального".

Соратники Навального отметили, что список рекомендаций по голосованию, если он есть в приложении – это, оказывается, нарушение законодательства. Когда такие инструктажи выдают на бумаге в государственных учреждениях – то тогда все в порядке.

Соратники Навального просят распространить приложение

В ФБК просят распространить между собой приложение тех людей, которые уже успели его скачать.

Что известно о запрете приложения "Навальный":

Роскомнадзор требовал от компаний удалить приложение 20 августа.

Однако "Навальный" был доступен в магазинах еще почти месяц.

16 сентября генерал ФСБ Владимир Джабаров пригрозил сотрудникам офисов Google и Apple уголовными делами.

Представители компаний были приглашены на заседание комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

Юристы Apple не объяснили, почему до сих пор не удалили приложение. А у представителей Google не было доверенности, поэтому вопросы им вообще не ставили.

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Обратите внимание! В течение трех дней – с 17 по 19 сентября в России голосуют за новый состав Госдумы. 225 депутатов избирают по одномандатным избирательным округам, еще 225 – по федеральному избирательному округу.