В Google в результатах поиска о бывшем министре внутренних дел Арсене Авакове указывалось, что он как будто умер в среду, 18 января, во время трагедии в Броварах. Об этом сообщает 24 Канал.
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Ошибку уже исправили
Указанные данные полностью аналогичны данным смерти преемника Авакова – Дениса Монастырского, погибшего в авиакатастрофе в Броварах.
Заметим, при переходе на сайт "Википедия", из которой показана информация, ошибки о "смерти Авакова" нет. Впоследствии ошибку в данных об Авакове все же исправили.
Ошибка в данных экс-министра / Скриншот
Что известно о трагедии в Броварах 18 января
- 18 января всю страну всколыхнула печальная новость о падении вертолета ГСЧС в Броварах. Трагедия произошла вблизи детского сада, в тот момент в учебном заведении находились 73 детей.
- В результате авиакатастрофы погибли 14 человек, среди которых один ребенок. В Нацполиции сообщили, что пострадали 25 человек, 11 из них – дети. В настоящее время в ожоговом центре находятся 4 ребенка. Их состояние – стабильно тяжелое. Еще семерых отпустили домой.
- На борту вертолета находилось высшее руководство МВД: глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь МВД Юрий Лубкович. К сожалению, все пассажиры вертолета погибли.
- Вертолет направлялся в командировку в одну из прифронтовых областей Украины. Работники и руководство МВД часто отправлялись на передовую, чтобы увидеть ситуацию воочию и проинспектировать обеспечение подразделений МВД, которые находятся в горячих точках.
- Правительство создало специальную рабочую группу для расследования падения вертолета. Туда войдут исполняющий обязанности министра внутренних дел, руководитель ГСЧС, представители других министерств.