У Google в результатах пошуку про колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вказувалося, що він начебто помер у середу, 18 січня, під час трагедії у Броварах. Про це повідомляє 24 Канал.
До теми Ми дотримуємось протоколів безпеки, але це війна, – Подоляк про трагедію у Броварах
Помилку вже виправили
Вказані дані повністю аналогічні даним смерті наступника Авакова – Дениса Монастирського, який загинув у авіакатастрофі у Броварах.
Зауважимо, при переході на сайт "Вікіпедія", з якої та показана інформація, помилки про "смерть Авакова" нема. Згодом помилку у даних про Авакова все ж таки виправили.
Помилка у даних ексміністра / Скриншот
Що відомо про трагедію у Броварах 18 січня
- 18 січня всю країну сколихнула сумна новина про падіння гелікоптера ДСНС у Броварах. Трагедія сталася поблизу дитячого садочка, на той момент у навчальному закладі перебувало 73 дітей.
- Унаслідок авіакатастрофи загинуло 14 осіб, серед яких одна дитина. У Нацполіції повідомили, що постраждали 25 людей, 11 з них – діти. Наразі в опіковому центрі перебувають 4 дитини. Їх стан – стабільно важкий. Ще сімох відпустили додому.
- На борту гелікоптера перебувало вище керівництво МВС: глава МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович. На жаль, всі пасажири вертольота загинули.
- Вертоліт направлявся у відрядження в одну із прифронтових областей України. Працівники та керівництво МВС часто вирушали на передову, аби побачити ситуацію на власні очі та проінспектувати забезпечення підрозділів МВС, які перебувають у гарячих точках.
- Уряд створив спеціальну робочу групу для розслідування падіння вертольота. Туди увійдуть виконувач обов’язків міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.