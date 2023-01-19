У Google в результатах пошуку про колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова вказувалося, що він начебто помер у середу, 18 січня, під час трагедії у Броварах. Про це повідомляє 24 Канал.

До теми Ми дотримуємось протоколів безпеки, але це війна, – Подоляк про трагедію у Броварах

Помилку вже виправили

Вказані дані повністю аналогічні даним смерті наступника Авакова – Дениса Монастирського, який загинув у авіакатастрофі у Броварах.

Зауважимо, при переході на сайт "Вікіпедія", з якої та показана інформація, помилки про "смерть Авакова" нема. Згодом помилку у даних про Авакова все ж таки виправили.



Помилка у даних ексміністра / Скриншот

Що відомо про трагедію у Броварах 18 січня