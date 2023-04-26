Google обновил спутников фото разрушенных городов: "Орест" Казацкий узнал свой дом

Сервис GoogleMaps обновил спутниковые данные по украинским городам. В частности, там теперь можно увидеть регионы, которые разрушила российская армия.

Речь идет о городах, наиболее пострадавших от российских оккупантов. Это Буча, Ирпень, Мариуполь, Чернигов и другие. Об этом пишет 24 Канал.

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Что оккупанты сделали с Мариуполем

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко предполагает, что фото сделаны после середины марта 2022 года.

На обновленном снимке виден мариупольский драмтеатр с надписью "Дети", на который российские захватчики сбросили бомбу, а позже оккупанты разрушили здание дотла, чтобы скрыть следы своих преступлений.



Театральная площадь Мариуполя / Фото GoogleMaps

На обнародованных снимках можно увидеть, что появились новые сектора массовых захоронений на Новотроицком кладбище (Левобережное кладбище).

Кого именно там похоронили и в какой период – пока неизвестно. Вся истина будет установлена до конца после деоккупации Мариуполя.



Новотроицкое кладбище / Фото GoogleMaps

Защитник "Азовстали" Дмитрий Казацкий с позывным "Орест" узнал на GoogleMaps свой догорающий дом.

"Последние недели как-то особенно грустно. Что ни день, то чья-то годовщина гибели, что не день, так День рождения кого-то из друзей, собратьев в плену. Еще и GoogleMaps сегодня "подъехал" с обновленной картой. На фото мой догорающий дом", – написал он в твиттере.



Дом военного на карте / Фото GoogleMaps

Как выглядит карта Киевщины

Также GoogleMaps обновил карту Киевской области. На карте можно увидеть разрушенный мост, проходивший через реку Ирпень.



Мост через реку Ирпень / Фото GoogleMaps

На картах виден и разрушенный в первые дни полномасштабного вторжения аэропорт Гостомеля.



Аэродром в Гостомеле / Фото GoogleMaps

На карте также виден логистический терминал и взорванный 26 февраля 2022 мост у села Стоянка.



Село Стоянка / Фото GoogleMaps

Обновленная карта Чернигова

Обновленные спутниковые снимки Google Maps позволяют увидеть, какими были Чернигов и область во время российской блокады в феврале – марте 2022 года. Где в окрестных селах россияне хоронили свою технику, куда уезжали, чтобы вести огонь по городу и где их была подбита и уничтожена техника.

Улицы Чернигова во время оккупации: смотрите фото