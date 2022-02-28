Google Maps приостанавливает показ живого трафика и популярных мест в Украине
Источник:телеграм Михаила Федорова
В Google Maps заблокировали две функции, которые предоставляют информацию пользователям в режиме реального времени. Речь идет о показе живого трафика и популярных мест.
Соответствующие изменения в доступе к функциям Google внес, чтобы помочь защитить украинцев. Сделали это после консультаций с местными чиновниками.
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Google Maps заблокировал в Украине 2 функции
Компания сообщила, что заблокировала в сервисе Google Maps в Украине две функции, которые предоставляют информацию пользователям в режиме реального времени:
- показ живого трафика (некоторые исследователи использовали его для наблюдения за ситуацией на расстоянии),
- показ популярных мест (она показывает, насколько популярно место может быть в определенный момент времени).
Эти функции диверсанты могли использовать для того, чтобы следить за определенным местом издалека и понимать, как много людей там в определенный момент времени.
Теперь враг не сможет отслеживать дорожное движение онлайн и места, где базируются как наши военные, так и отряды оккупанта. Защищаем территорию страны вместе!,
– заявил Федоров.
Возможная блокировка в Украине Telegram
После вторжения России в Украину многие телеграм-каналы стали платформой для распространения фейков и дезинформации. У социальной сети нет возможности проверять правдивость сообщений, поэтому ее основатель Павел Дуров рассматривал возможность блокирования телеграм-каналов в стране. Однако впоследствии он передумал.
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