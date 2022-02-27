Google останавливает монетизацию российских государственных СМИ

Американская компания Google запретила российским государственным СМИ размещать рекламу в своих сервисах. Также останавливается монетизация российских государственных СМИ.

Очевидно, такое решение было принято на фоне огромной волны пропаганды, которую распространяют российские СМИ о войне против Украины.

Важно YouTube нанес удар по российским пропагандистским телеканалам

Российские СМИ – под мощным ударом

Ранее YouTube запретил российскому государственному изданию RT и другим российским каналам получать деньги за рекламу, поэтому они теперь не смогут официально монетизировать контент.

Кроме того, за последние несколько дней платформа удалила сотни каналов и тысячи видеороликов. Некоторые из них убрали с сайта из-за "скоординированных мошеннических действий".

Другие победы в соцсетях

26 февраля соцсеть Instagram начала маркировать верифицированные аккаунты государственных медиа России. На их страницах появилась отметка "СМИ, которым управляет Россия".

В тот же день Twitter заблокировал возможность регистрации новых аккаунтов пользователям из России.

25 февраля Facebook запретил российским государственным СМИ размещать рекламу или получать доход от рекламы на своих сервисах в любой точке мира.

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